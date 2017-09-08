ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ

Залине Богазовой со сверстницами удалось убежать со школьной линейки, когда начался захват заложников террористами. Ее мать Сима и младшая сестричка Фатима погибли.

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Мама... Мама... Мама... Сколько раз в жизни я должна была сказать еще это до боли теплое слово! Сколько еще заботы и любви мы с Фатимой должны были вернуть тебе и папе! А сейчас нет ни тебя, ни моей Фатимки, моей маленькой сестренки... Нам с папой так тяжело без вас, так больно... Столько людей любили вас, дорожили вами! А вы ушли...

Я не могу заснуть, не поговорив с Фатькой, не обсудив прошедший день. Я так смешно рассказывала, что она заливалась звонким, чистым колокольчиком. А мама пыталась нас успокоить:

– Девочки, спите, завтра – в школу!..

31 августа мы с сестрой сидели во дворе. Уже стемнело, и мама позвала нас домой:

– Не хотите же вы проспать 1 сентября! Пора идти спать!..

А мы сидели на лавочке и обсуждали ускользающее лето... Мы всегда ходили в школу вместе. Когда Фатька была поменьше и училась в начальных классах, то все время отставала от меня. Мне приходилось дожидаться ее на полдороге, или идти так же медленно. Мы подросли, но она всегда просила меня:

– Зая, не спеши, до школы всего два шага...

Но в это 1 сентября Фатька ушла намного раньше меня. Мы с мамой должны были пойти все вместе, втроем. Но Фатя сказала, что идет с Алиной. Мама тогда только разбудила меня, и я лишь мельком увидела, как ушла сестра.

Мы с мамой так ждали этого дня! Я шла в 11-й класс, должна была дарить первоклашкам подарки, разводить их по кабинетам. Я так просила маму пойти со мной... Мы с ней вышли из дома буквально через полчаса после Фати.

Линейка еще не начиналась. Мама снимала мой класс на видеокамеру. Потом подошла к Фатиме, разговаривала с ее классным руководителем. Я тоже приблизилась к ним, хотела кое-что отдать маме. Фатя стояла в обнимку со своей подружкой-одноклассницей Алиной Галаевой. Обе улыбались. Я сказала Фате, чтобы после линейки нашла меня. А потом... Потом было страшно... Помню автоматные очереди, суматоху и как кричала: «Бежим! Бежим!.. Что вы стоите!..» Многие меня услышали, но ни мама, ни Фатимочка...

Мне говорили, что все эти почти трое суток они не знали, что со мной, и где я. Но держались... И мы держались и надеялись, но... Их больше нет со мной. Мама нас не будит, а Фатима не просит меня подождать ее...

И Алина погибла... Тоже с мамой и еще с младшим братиком...

Может, все погибшие видят нас? И им больно, потому что нам больно? Мы плачем, и они плачут? Но они хотят, чтобы мы жили, чтобы никогда и нигде больше не случилась подобная трагедия. Они нам помогут. Но мы сами тоже должны постараться.

Нельзя забывать их. Моя мама говорила: «Жизнь, какой бы она ни была, – подарок. Никто не вправе отнимать ее у человека. Даже сам человек». А у них отняли жизни... Но мы не должны убивать тлеющий огонек жизни в наших душах. Погибшие нам этого не простят...

Я не забуду... Мы не забудем... Мы вас любим...

Залина БОГАЗОВА, учащаяся 11 класса 1-й школы, дочь и сестра погибших в теракте Симы и Фатимы Богазовых, Беслан, 2004 год

Номер: 94Выпуск: 3555Рубрика: обществоАвтор: Залина БОГАЗОВА, учащаяся 11 класса 1-й школы, дочь и сестра погибших в теракте Симы и Фатимы Богазовых, Беслан, 2004 год