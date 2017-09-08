БЕСЛАН: ТРАГЕДИЯ, КОТОРУЮ НЕ ЗАБЫТЬ

Несколько лет тому назад, в Москве, когда я еще была студенткой журфака МГУ, дружила с однокурсницей из Осетии Залиной Богазовой. Такая красивая рыжеволосая девчонка, умная, добрая, воспитанная в лучших кавказских традициях. Не подружиться мы не могли, тем более обе из братских республик. Часами каждая могла говорить о своей стране, о своих родных, по которым очень сильно скучали вдали от Родины. Но почему-то когда речь заходила о родственниках, Залина говорила только о своем отце. Я удивлялась, потому что привыкла, что сестер и братьев (двоюродных) у меня много, и было о ком рассказывать. И я как-то спросила у нее: «А мамы, сестер и братьев у тебя нет?» От моего вопроса Залина резко изменилась в лице и чуть было не заплакала. На ответе я, естественно, не стала настаивать и больше не задавала ей этого вопроса. И Залина, как обычно, говорила только о своем отце, и когда звонила ему, было видно, что она как-то по-особенному за него переживает.

И только в прошлом году я узнала, что трагедия в Беслане коснулась и семьи Залины Богазовой. В тот роковой день от рук террористов погибли ее мать и младшая сестра Фатима, а сама Залина чудом спаслась – смогла сбежать от злодеев.

В тот день, когда мы вспоминаем о трагедии в Беслане, у меня всегда перед глазами моя рыжеволосая однокурсница Залина Богазова с открытыми и добрыми глазами. И я снова вижу ее слезы и боль, которая уже НИКОГДА не утихнет в ее сердце… Такое, естественно, никогда не забудешь…

К сожалению, нам, простым смертным, ничего уже не изменить. Мы можем только молиться за тех, кого уже нет с нами, и постараться такого зла больше не допускать. (Но подобное сегодня, к сожалению, происходит в Мьянме). А Залине, пусть она и не прочтет этих строк, мне хочется пожелать счастья, терпения, чтобы в жизни ее ждало только хорошее. Хочется и всем детям нашей планеты пожелать мирной жизни и счастливого 1 сентября.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 94Выпуск: 3555Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ