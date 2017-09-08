ВИТАЛИЙ ГАБНИЯ: «МЫ – ОДИН НАРОД, РАЗДЕЛЕННЫЙ ГОРНЫМ ХРЕБТОМ»

Вице-президент Абхазии Виталий Габния провёл брифинг для представителей абхазских СМИ, на котором подвел итоги визита в Карачаево-Черкесскую Республику. Открывая брифинг, В.Габния отметил, что на Северном Кавказе Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба воспринимают как одного из лидеров черкесского мира. Поэтому глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов решил назвать школу в ауле Кара-Паго Абазинского района именем Первого Президента Абхазии. На открытии школы собралось все руководство республики.

Вице-президент напомнил, что в сложные для Абхазии времена страна всегда получала поддержку от Карачаево-Черкесии.

– Мы – один народ, разделенный горным хребтом, – сказал В.Габния. – И это прописано в нашей Конституции: каждый абазин, приехав в Абхазию, может получить гражданство. На сегодняшний день до трёх тысяч абазин из Карачаево-Черкесии имеют гражданство Абхазии. Там ценят Сергея Багапш, который только за один год трижды приезжал в Карачаево-Черкесию. Нужно отдать должное и Раулю Джумковичу, он уже дважды был в Карачаево-Черкесии. И сразу после его назначения на пост Президента Абхазии первый визит Хаджимба был именно к Рашиду Темрезову.

Виталий Габния проинформировал журналистов, как решается национальный вопрос в Карачаево-Черкесии.

– Рашид Темрезов тонко чувствует ткань всего многонационального народа республики и старается правильно сбалансировать обстановку, не ущемляя ничьих национальных интересов, – сказал В.Габния. – Иначе невозможно выстроить успешную республику в рамках Российской Федерации.

Вице-президент пояснил, чем вызван большой интерес к нашей республике на Северном Кавказе, и подчеркнул необходимость двустороннего взаимодействия.

– Наша уникальность заключается в том, что Абхазия – единственная страна черкесского мира, которая находится на своей исторической земле и обладает полной суверенностью. Поэтому взаимодействие с нами интересно для Карачаево-Черкесии. У Абхазии и КЧР должно быть некое общегосударственное мышление. Например, самая большая угроза Абхазии – это отсутствие экономической содержательности. И если страны, окружающие нас, будут двигаться вперед, а мы останемся на уровне фамильно-родоплеменных отношений, тем самым не давая республике развиваться, то дифференциация станет значительной. Свобода – это закон, порядок и регламент. А воля – это вседозволенность и анархия. На такой субстанции государство не выстроить.

На брифинге был затронут вопрос о перспективах строительства дороги через КЧР в Абхазию. Речь шла об экономическом смысле проекта, о главных аргументах «за» и «против». Нецелесообразность строительства дороги сегодня аргументируется тем, что сейчас уже готов проект федеральной трассы от Черкесска до Красной Поляны. Но для создания общего кластера нужен крупный туристический регион, включающий в себя Красную Поляну, Колхидскую низменность и Абхазию. Каждый туристический регион в отдельности не сможет привлечь такое количество туристов, необходима совместная работа.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 94Выпуск: 3555Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ