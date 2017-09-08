АЛЕКО ГВАРАМИЯ – 77 ЛЕТ

Президент принял ректора Абхазского государственного университета, академика, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Алеко Гварамия и поздравил его с 77-летием.

«Вы всегда будете тем человеком, которого знают и уважают не только в Абхазии, но и во всем мире. Не так много народов могли бы гордиться соотечественником с таким уровнем знаний, подготовки, с самоотдачей, с которой вы работаете, возглавляя наш университет. Студенты, окончившие АГУ, качественно применяют свои знания на практике. Такая работа дорогого стоит! Несомненно, мы все ждем, что вы продолжите свою работу. Перед вами и университетом еще много задач. А мы в свою очередь должны оказывать помощь всем, кто создает возможности для молодежи учиться и расти, становиться опорой государства», – сказал Р. Хаджимба.

Президент также отметил: «Большое значение для страны имеет ваше взаимодействие с высшими учебными заведениями Российской Федерации. Это создает огромные возможности для нас и для наших студентов».

Алеко Гварамия поблагодарил главу государства и подчеркнул: «Было время, когда мы выживали. Но нам очень сильно помогли коллеги, у нас много друзей и партнеров: Московский университет, МГИМО, Казанский университет, Северокавказский университет, чуть позже добавились и вузы дальнего зарубежья. Могу с уверенностью сказать, что никакой опасности для будущего АГУ уже нет, теперь все зависит только от нас. В данный момент в Государственном университете наша молодежь может получить хорошее образование, есть у нас много студентов, которыми мы можем гордиться».

Указом Президента Абхазии Алеко Гварамия присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия».

Р.Хаджимба вручил ректору АГУ именные часы.

Наш Абхазский государственный университет в лице его ректора знает и приветствует ученый мир Запада и Востока.

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С 7 по 10 сентября Президент Республики Абхазия Р.Хаджимба совершит зарубежные поездки в Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Адыгея. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках поездки состоится встреча Рауля Хаджимба и Президента Юрия Кокова.

По приглашению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова Президент Р. Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации главы Республики Адыгея.

В рамках поездки состоится встреча Рауля Хаджимба и Мурата Кумпилова.

Номер: 94Выпуск: 3555Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА