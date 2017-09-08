МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСТИЖ АБХАЗСКОЙ НАУКИ

В преддверии 20-летнего юбилея Академии наук РА

В Администрации Президента РА состоялось заседание Государственной комиссии по празднованию 20-летия Академии наук Абхазии. Комиссию возглавил советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария. В работе заседания также приняли участие президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, министр образования и науки РА Адгур Какоба, директор Института экологии Роман Дбар, академики, стоящие у истоков образования Академии наук Абхазии. Открывая заседание, В.Зантария подчеркнул:

– Академия наук Абхазия, несмотря на экономические трудности республики, смогла сохранить бесценный научный потенциал и обеспечить интеллектуальные усилия нашей интеллигенции. У истоков создания Академии стоял основатель современного независимого абхазского государства академик Владислав Григорьевич Ардзинба. Создавая национальную Академию в тяжелейших условиях блокады, Владислав Ардзинба последовательно и принципиально продвигал эту идею. Он четко осознавал, что Академия наук – это один из атрибутов государства, способный поддержать его высокий международный престиж. За это время входящие в структуру Академии институты смогли добиться значительных успехов в гуманитарном, естественном, техническом, сельскохозяйственном, медицинском направлениях, в сфере точных наук. Признание Российской Федерацией независимости нашей республики открыло новые возможности для плодотворного сотрудничества с научными центрами ближнего и дальнего зарубежья. Мы гордимся тем, что фундаментальные труды исследований наших знаменитых учёных широко известны и за пределами нашего государства. Не могут не радовать и достижения молодых учёных по разным направлениям. Традиционно приоритетное значение у нас всегда придавалось абхазоведению, науке, занимающейся исследованием нашей этнокультурной идентичности. Я уверен, что мы сможем на высоком уровне отметить 20-летие Академии наук Абхазии, пригласим на юбилей известных зарубежных учёных. Необходимо обеспечить необходимый уровень приёма гостей и качество докладов, которые будут презентованы на юбилейном заседании.

В.Зантария предоставил возможность учёным высказать своё мнение по разработке плана празднования юбилея, который состоится в конце октября. По предложению учёных юбилейный вечер пройдёт в Музее Боевой Славы им.В.Ардзинба. Планируется также снять документальный фильм, организовать фотовыставку, выпустить праздничные буклеты.

Президент АНА Зураб Джапуа в своём выступлении напомнил, что решение о создании АНА Владислав Ардзинба принял спустя два месяца после окончания войны. Он проинформировал членов Комиссии о программе празднования юбилея АНА:

– С 30 по 31 октября мы планируем проведение различных праздничных, культурных мероприятий. Число приглашенных – до 40 человек. Юбилейные мероприятия должны быть наполнены научным смыслом. Так, в первый день состоится научно-практическая конференция или круглый стол под названием «АНА вчера, сегодня, завтра». Затем пройдет торжественное собрание с участием членов правительства. Мы планируем издать буклеты об истории создания Академии наук и «Библиографический указатель трудов ученых Академии наук Абхазии», а также собираемся присвоить некоторым ученым звание «Заслуженный деятель науки». В выставочном зале Сухума будет представлена фотовыставка. Проведение праздничных мероприятий планируется в Абхазском государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.

Вице-президент АНА Сергей Бебиа подчеркнул, что абхазские учёные решили широко отметить юбилей Академии – ведь встречи с зарубежными коллегами позволят мировому научному сообществу узнать о существовании Академии наук Абхазии, о потенциале абхазских учёных, представляющих на должном уровне науку.

– Мы хотим провести этот юбилей не ради юбилея. Нам важно показать лицо абхазской науки, лицо нашей Академии, – добавил С.Бебия.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 94Выпуск: 3555Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ