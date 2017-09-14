ВКУСНАЯ «АБХАЗСКАЯ СКАЗКА»

Как сообщила маркетолог Торгового дома «Рубин» Елена Храпцова, идея открытия производства по переработке абхазских фруктов появилась давно, так как на прилавках магазинов очень мало отечественной продукции. «Мы создали продукцию, которая рассчитана на гостей страны, ведь местных жителей не удивишь джемом или компотом из фейхоа», – пояснила Храпцова.

По ее словам, название продукции выбирали долго: «Было сотни идей, в итоге мы выбрали название «Абхазская сказка». На рынке появились совсем недавно. В продуктовом портфеле много пилотной продукции. Будем смотреть, что является наиболее перспективным».

В линейке нового производства – компоты, джемы, сушеные дыня и хурма, дыня с фундуком, хурма в шоколаде, жаренный фундук.

Елена Храпцова подчеркнула, что в производстве используется только местная продукция: «Это – одна из концепций производства. Наша продукция – экологически чистая, без красителей и консервантов. Поэтому для различных мероприятий люди закупают компоты «Абхазская сказка». Они полезнее, чем лимонады». По ее словам, у покупателей пользуется популярностью джем из фейхоа.

Номер: 96Выпуск: 3557Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс