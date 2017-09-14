ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

9 сентября в Москве в Центральном доме литераторов состоялась торжественная церемония вручения Международной премии имени Фазиля Искандера.

Премия была учреждена в августе 2016 года и присуждается в трех номинациях – проза, поэзия, а также киносценарий по произведениям Ф. Искандера.

В творческом конкурсе приняли участие авторы из всех регионов России, а также из Абхазии, Армении, Кыргызстана и Украины.

На церемонии вручения было зачитано приветствие министра культуры России Владимира Мединского.

Перед вручением дипломов выступили министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия и председатель попечительского совета премии поэт и публицист Юрий Кублановский.

«Задача премии – хранить и развивать лучшие традиции Искандера, а долг конкурсантов – стремиться соответствовать уровню мастера», – сказал на открытии церемонии вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев.

Президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри премии Евгений Попов отметил, что было представлено более тридцати книг. И это – зрелые работы от уже сложившихся писателей.

В номинации «Проза» лауреатом премии Фазиля Искандера стал писатель Эдуард Русаков из Красноярска. По словам председателя жюри Евгения Попова, Русаков является самым крупным прозаиком из ныне живущих по ту сторону Уральского хребта.

В номинации «Поэзия» была награждена московская поэтесса Ганна Шевченко за книгу «Обитель перекрестка».

Номинация «Киносценарий» досталась драматургу из Владикавказа Аслану Галазову. Это сценарий фильма по одноименному рассказу «Детство Чика».

Были также вручены дипломы финалистов и специальные дипломы, которыми по словам председателя Оргкомитета Бориса Евсеева, отмечены особо запомнившиеся силой и яркостью своих произведений авторы. Финалистами конкурса стали писатели из Абхазии Ричард Чкадуа и Виталий Шария с прозой «Букет Абхазии», а также прозаик Марина Ахмедова, поэт Ефим Бершин и ныне покойный поэт Кирилл Ковальджи.

Вдова писателя Антонина Искандер-Хлебникова поздравила лауреатов, поблагодарила организаторов и рассказала о том, что Фазиль Искандер успел еще при жизни прочитать в рукописи сценарий Аслана Галазова и назвал его лучшим из всех ему известных.

Второй премиальный цикл Международной премии Фазиля Искандера начнет работу с 3 января 2018 года.

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия

Номер: 96Выпуск: 3557Рубрика: политикаАвтор: Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия