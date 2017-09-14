ГЛАВА МЧС АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ЛУГАНСКА

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния принял участие в мероприятиях, посвящённых 222-й годовщине столицы Луганской Народной Республики – города Луганска.

В рамках визита он встретился с главой ЛНР Игорем Плотницким и министром чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий республики, генерал-лейтенантом службы гражданской защиты Сергеем Иванушкиным.

На встрече глав МЧС Абхазии и ЛНР обсуждались перспективы заключения договора о двустороннем сотрудничестве. По мнению министров, это позволит расширить работу по обмену опытом, информацией, проведению совместных учений.

Луганские спасатели намерены организовать в Абхазии учебный центр, в котором будут проходить практические занятия сотрудники МЧС ЛНР.

В завершение встречи Сергей Иванушкин вручил руководителю МЧС Абхазии Льву Квициния ведомственную награду.

В рамках визита в ЛНР Квициния посетил пожарно-техническую выставку и экспозицию, посвящённую работе пожарных во время активных боевых действий 2014-2016 гг. на территории ЛНР.

Об итогах поездки Л.Кцициния сказал: «В Луганской Народной Республике высоко ценят сложившиеся взаимоотношения с Абхазией. Луганчане благодарны за помощь, которую оказала Абхазия в разгар конфликта на Донбассе. Речь идет о вывозе из ЛНР беженцев и доставке гуманитарной помощи из Абхазии».

Номер: 96Выпуск: 3557Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс