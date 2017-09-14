МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РА РАЗРАБОТАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «О НАЛОГЕ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»

В соответствии с пояснительной запиской к проекту Закона, суть изменений состоит в том, чтобы облагать налогом на прибыль не всю сумму процентов, выплаченных заемщиком в пользу иностранного банка, а лишь разницу между фактически установленной процентной ставкой по кредиту и 5/6 ставки рефинансирования Национального банка Республики Абхазия*. Таким образом процентный доход от иностранных кредитов, привлеченных по ставке 10 и менее процентов годовых, фактически не будет облагаться налогом на прибыль на территории Республики Абхазия, а по кредитам со ставкой выше 10 % годовых, налог будет выплачиваться только с разницы между фактической ставкой и 5/6 ставки рефинансирования Национального банка Республики Абхазия, что существенно снижает издержки бизнеса.

В соответствии со статьей 11 действующего Закона «О налоге на прибыль предприятий и организаций» в случаях, когда иностранный банк предоставляет кредит абхазской компании, заемщик обязан удержать при выплате процентов по кредиту с дохода этого банка 15% в счет уплаты налога на прибыль в Абхазии. В этой связи у абхазских предпринимателей возникают дополнительные издержки, так как на практике предприниматели, остро нуждающиеся в привлечении дополнительных кредитных ресурсов, берут расходы по выплате налога на себя.

В пояснительной записке также сказано, что данная мера создаст дополнительные стимулы для привлечения кредитов из-за рубежа на льготных условиях, что особенно важно в связи с острым недостатком собственных средств для осуществления инвестиций и обеспечения расширенного воспроизводства товаров и услуг, в том числе экспортных.

Кроме того, в целях обеспечения условий реализации проекта по прямому кредитованию инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия российскими банками, законопроект предусматривает распространение указанных льгот на кредиты, предоставленные в период с 1 января 2016 года.

*С 1 ноября 2009 г. Национальным банком Республики Абхазия установлена ставка рефинансирования в размере 12% годовых.

Номер: 96Выпуск: 3557Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс