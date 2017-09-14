ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ РЕСПУБЛИКУ И РЕСПУБЛИКУ АДЫГЕЯ ЗАВЕРШИЛСЯ

В ходе визита в Кабардино-Балкарию по приглашению главы республики Юрия Кокова для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственности и 460-летия единения народов Кабардино-Балкарии и России Рауль Хаджимба встретился с Юрием Коковым, а также с добровольцами из Кабардино-Балкарии, участвовавшими в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, и их семьями. Рауль Хаджимба и Юрий Коков совместно с добровольцами и их семьями возложили цветы к памятнику добровольцам из Кабардино-Балкарии, погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия, установленному на площади Абхазии в Нальчике. В День государственности Кабардино-Балкарской Республики Рауль Хаджимба посетил фестиваль «Национальная палитра» с участием национальных культурных центров Кабардино-Балкарской Республики на площади Абхазии, в котором был представлен национальный культурный центр «Абхазия» Фонда культуры Кабардино-Балкарии. Президент Республики Абхазия совместно с Президентом Республики Южная Осетия и главой Кабардино-Балкарии посетил павильон культурного центра «Абхазия». В последний день визита президенты совершили прогулку по исторической улице Нальчика – Кабардинской, во время которой Рауль Хаджимба пообщался с жителями Нальчика.

В ходе визита в Адыгею по приглашению главы республики Мурата Кумпилова для участия в церемонии инаугурации Рауль Хаджимба провел встречи с Муратом Кумпиловым, а также с добровольцами из Адыгеи, участвовавшими в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Мурат Кумпилов и Рауль Хаджимба возложили цветы к памятнику добровольцам из Адыгеи, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В церемонии возложения также приняли участие добровольцы из Республики Адыгея, участвовавшие в Отечественной войне народа Абхазии, и представители абхазского студенчества в Майкопе, встречавшие Президента Республики Абхазия у памятника.

В завершающий день визита Рауль Хаджимба принял участие в церемонии инаугурации избранного главы Республики Адыгея.

Номер: 96Выпуск: 3557Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА