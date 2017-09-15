СЕНТЯБРЬ. АИААИРА – 24

В День Победы, 30 сентября, в Сухуме и во всех городах Абхазии пройдёт акция «Бессмертный полк», которую проводит Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий 1992-1993 годов.

Для тех, кто хочет принять участие в акции, просьба принести фотографии погибших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии или ветеранов войны, ушедших из жизни в мирное время, в пункты приёма заявок по следующим адресам.

1. Ткуарчал. Офис в здании «Шахтоуправления» «Движение матерей погибших в ОВ НА 1992-1993 годов». Таисия Гуния: 770-48-76.

2. Очамчыра. Офис «Ассоциации инвалидов ОВ НА 1992-1993 годов». Нугзар Джинджолия: 999-92-97.

3. Гулрипш. Отдел культуры Администрации района. Валентина Пицевич: 993-52-42.

4. Сухум. «Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий ОВ НА 1992-1993 годов». Наталья Сангулия: 775-36-12; 993-75-44.

5. Гудаута. Отдел образования Администрации города. Инна Джугелия: 992-04-78.

6. Пицунда. Администрация города. Нана Накопия: 995-89-75.

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: обществоАвтор: Ассоциация женщин-инвалидов