МИКАЭЛЮ ХЕЛАЯ НЕОБХОДИМА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

Цена лечения – 190 000 руб.

У 2-летнего Микаэля Хелая врождённая косолапость обеих стоп. Со слов Маряны Хелая, мамы ребёнка, патологию у него обнаружили ещё до его рождения: «Когда я была на 16-й неделе беременности, мне сделали ультразвуковое исследование, которое показало, что у ребёнка патология в виде косолапости обеих стоп. Мы сразу сдали анализ на другие патологии, к счастью, ребёнок оказался совершенно здоров, а косолапость передалась генетически», – рассказала Маряна Хелая.

Что это за диагноз и чем он опасен?

Косолапость – это врожденная или приобретённая деформация стопы с характерным отклонением внутрь от продольной осевой линии голени и бедра. Там, где в семье есть люди с этой болезнью, возможна подобная патология и у ребёнка.

С 3-х месяцев Микаэль проходит лечение в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице. До годика Микаэля лечили гипсованием, лангеты он носил почти месяц, затем закрытые гипсы на всю длину тазобедренного сустава. Положительные результаты есть, но они незначительные.

Сейчас мальчику 2 года, внешне он не отстаёт в развитии, очень активный и жизнерадостный, читает стихи. Как и все мальчишки, любит играть в машинки и кататься на велосипеде.

Если не помочь Микаэлю сейчас, то симптомы заболевания будут усугубляться, начнётся задержка физического развития и, согласно прогнозам врачей, пойдёт деформация колен. Он уже плохо сгибает ножки и быстро устаёт. Прогресс заболевания может привести к инвалидности.

Необходима срочная операция в Ярославской городской клинической больнице им. Соловьёва, где проведут транспозицию передней большеберцовой мышцы на клиновидную кость. Родители, где единственный кормилец в семье отец, до сих пор лечили сына самостоятельно, но возможности оплатить операцию у них нет. Не будем лишать малыша возможности жить полноценной жизнью, ведь она у него только началась…. Спасём жизнь Микаэля ВМЕСТЕ!

Как помочь Микаэлю? Стоимость лечения – 190 000 руб.

Если вы решили помочь Микаэлю, пусть вас не смущает стоимость спасения, любая ваша помощь будет принята с великой благодарностью, ведь мы с вами уже помогли более 110 детям.

Услуга «Перенос баланса». Абоненты «А-Мобайла» и «Аквафона» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147* сумма перевода # кнопка вызова. Сумма перевода – от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Банковский перевод: «Гарант-банк» или любое отделение «Сбербанка» РА.

О других способах помощи вы можете узнать по телефону фонда 773-50-50 или на сайте: www.ashanakbf.com

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям