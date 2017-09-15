У ЧИСТОГО МОРЯ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ. И НИКАК ИНАЧЕ –

представляют собственное будущее и жизнь новых поколений жители современной Абхазии. Что каждый из нас может сделать для этого?

Идея материала, представленного на этой полосе, принадлежит вам, дорогие читатели. И это не только письма и обсуждения в социальных сетях, это ваше беспокойство, ваша озабоченность в связи с происходящим в нашем общем доме, в нашей Абхазии.

Августовские грозы обернулись стихийным бедствием, и с этим уже ничего нельзя поделать. Но приведенный ниже разговор вселяет надежду, что если и реализация задуманного будет осуществляться столь дружно и единодушно, то часть проблем, в том числе и экологических, мы с вашей помощью сможем решить в ближайшее время.

Август захлопнул занавес лета грозой с градом, ливнем и шквалистым ветром. Небо потемнело, черные тучи наплывали и с гор и с моря, как будто смыкали кольцо природного катаклизма. Разразилась буря и казалось, конца ей не будет. Не струи даже, а потоки дождя проникали под крыши, между этажами, врывались в наши дома по дымоходам, словно угрожая: нам все подвластно! Мы-то, люди, сопротивлялись…

В результате стихии, неиствовавшей несколько часов, только в Сухуме были повалены десятки крупных деревьев. Сотрудники МЧС, поднятые по тревоге, по пояс в воде, оперативно пилили мощные стволы, освобождая дороги, а природа продолжала бушевать, сметая на своем пути временные сооружения и ветхие постройки, превращая улицы в реки.

Как только буря утихла, сухумчане высыпали на улицы. Те же, кого непогода и вовсе застала по пути на работу, стали свидетелями, как падали деревья и уносило автомобили. В социальных сетях стали появляться фото вырванных с корнем деревьев: кипарисов, эвкалиптов, разных других представителей хвойных…

Неравнодушная сухумчанка Теа Макоева, потрясенная произошедшим, обратилась в интернете к руководителям и жителям столицы: «Очень много деревьев повалено, особенно эвкалиптов. Это грозит нам глобальной катастрофой: все помнят, что Сухум стоит на болотистой почве, и в своё время здесь были эпидемии малярии. Так вот, тогда ученые мужи тех лет и начали завозить и высаживать эвкалипты для борьбы с малярийными комарами, осушали болота и т.д.

С тех пор прошло много лет, часть эвкалиптов пропала во время войны, часть после… Вот и сейчас мы теряем их. А ведь у нас есть служба, которая должна заниматься озеленением города. Ведь на места поваленных сосен, эвкалиптов, кипарисов надо высаживать новые молодые деревья, иначе мы пропадём! Ведь зеленые насаждения – это лёгкие города!»

– Давайте сами начнём это делать! С каждого жителя города – хотя бы по одному дереву, и мы решим проблему! Хоть что-то после себя оставим! – поддержала Matrica Davidovna.

Мельникова Сильвия не живет в Абхазии, но она поддерживает нас издалека: «Вот-вот! В Израиле каждый месяц назначается день, когда все население выходит на высадку деревьев. И это в пустыне! А в вашем благодатном крае все растёт без усилий. Надо перенять опыт Израиля и всем дружно выходить на субботники».

Теа Макоева: Раньше так и делалось! Вся Сухумская гора высажена руками работников обкома, горкома партии, комсомола и простыми сухумчанами. Знаю это со слов моего дедушки, который принимал активное участие в высадке деревьев.

Наталья Золотова: В то время Абхазия была первой по чистоте городов.

Гоча Очамчырский считает, что сажать деревья – дело нас самих.

Наталья Золотова: Главное – любить город, в котором ты родился и вырос!

Даур Сухумский: Лет 10 назад я и мои друзья от центра «Апщатып» решили озеленить лысую горку выше турбазы, в селе Дзыгуте. Так нам пришлось согласовывать с главой администрации села, с экологами.. Нам объяснили, что нельзя сажать что попало и где попало, что есть план посадок. Мы выполнили все условия и посадили деревья. А после пришлось огородить каждое дерево – дабы не повредила скотина, там гуляющая. Но в общем одну горку озеленили. Всё сделали своими руками и на собственные средства.

Многие следили за нами, недоумевая: зачем нам это надо?

Гарик Габелия: Субботник два раза в году – весной и осенью. По одному саженцу на жителя, и все будет отлично!

Нинель Шакая: Тея как будто прочла мои мысли. Это проблема, и большая. А где же городские власти, где депутаты? О чем они думают? Ведь дереву, чтобы вырасти, не один год нужен!

Ирина Шоуа: А ведь в Администрации есть зелёное хозяйство...

Elena Bogovaya: Я тоже думала об этом, глядя на сваленные деревья… Пусть Администрация завезет деревья, а народ выйдет, я уверена, во всяком случае те, кто любит свой город и дорожит его имиджем.

Ирина Шоуа: …пусть закупят деревья для городских улиц, и мы все выйдем на помощь. И ухаживать каждый за «своими» деревьями будем.

– Народ, хватит обращаться к властям, неужели до сих пор не поняли? Наши власти сегодня – это персонажи поэмы Гоголя «Мертвые души». Они разметку на дорогах освежить не могут. Ездите все в сторону Псоу, видите же – разметка практически стерлась. Фонари вдоль дороги через раз по настроению светят. В городе освежили, слава Богу, благодаря Путину: думали, он на машине приедет. А вы тут о деревьях…

Madina Agrba: На самом деле, у нас город украшен цветущими почти круглый год деревьями и кустарниками! Спасибо советскому времени за эту красоту! Олеандры, индийская сирень, гибискусы сирийские и т.д. Они и по сей день радуют глаз.

Мадина считает, что большие деревья, дающие тень и озеленяющие город, рухнули от старости. Значит, нуждаются в обновлении.

Фата Касландзия написала, что помнит время, когда к озеленению города приобщали школьников.

Екатерина Заркуа: Надо бы вернуть хорошее из прошлого!

Madina Agrba: Опомнились после стихийного бедствия. Повалено 40 деревьев!

Евгения Караева: До сих пор только вырубать умели. Может, посадят, наконец-то, что-нибудь!

Zhanna Guliya: И школьников, и студентов надо непременно приобщать. И польза, и память, и гордость: все-таки собственное дерево!

Между жителями в ленте Фейсбука завязалась полемика. Одни говорили, что, наверное, силы общественности будут отвергнуты, ведь существует же генеральный план посадок, и на месте упавшего дерева непременно должно быть посажено точно такое же – того же вида новое молодое дерево!

– А в чем проблема? Где дерево упало, там и посадить, какой генплан? – справедливо негодовали другие. Еще одна пользовательница ФБ поделилась опытом, как несколько лет назад на рынке купила у одного деда под Новый год крохотную ель. Теперь деревце живет у неё во дворе. А потом предложила, что озеленение города нужно передать специалистам Сухумского ботанического сада. «А я с великим удовольствием буду помогать».

Фата Касландзия: Пусть кликнут, мы все придем на помощь!

Екатерина Заркуа: Меня тоже всегда мучает этот вопрос!

Елена Огнева: Удивительно, что мысли о новых насаждениях приходят одновременно. По дороге к морю в Агудзере раньше росли стройные кипарисы. Сейчас они вытянулись, нижняя часть ствола оголилась, а некоторые и вовсе высохли. Всё это печально, потому что в памяти сохранилась красота стройной аллеи. Где взять саженцы кипарисов в Абхазии?

Фата Касландзия: В Очамчыре продают.

Елена Огнева: В АбНИИЛОСе?

Евгения Караева: Там же целый институт научный! Ученые пашут не покладая рук!

Были среди участвующих в диалоге и такие, кто не знал, что эвкалипты в Абхазию были завезены из-за рубежа и высажены в 50-е годы прошлого века, и Теа Макоева разъяснила своим друзьям, что деревья сажали сами горожане – сотрудники организаций, учреждений, министерств, в том числе и министры, чиновники – одним словом, власть предержащие: все деревья в городе высажены их руками.

Анжела Кучуберия: Надо объявить один день днем посадок новых деревьев, провести масштабную акцию по всей стране!

Юля Симония: Ещё несколько таких дождей, и город будет без деревьев, а тут ещё и бабочки... Интересно, сколько деревьев посадили?

Асида Кортава: Мама рассказывала, как они прямо из школы отправлялись на высадку деревьев на берегу. Это было и весело, и полезно, и дружно. Жаль, что это сейчас не в тренде. Мы все ждем действий от государственной службы, которая существует в Администрации города и должна отвечать за эту работу.

Но можно и самим организовать высадку деревьев для своего же блага, блага детей и СВОЕГО города! А наша служба нулевая!

Анжела Брандзия: Очень правильный и хороший пост. Давно мучает этот вопрос. Вообще у нас в городе пошла тенденция вырубать и не сажать. Особенно во дворах. А там, где вырубили – глядишь – и уродливый лоток вырастает или магазин. Надоело! А эвкалипты – это наше спасение. Надо действовать, не откладывая.

– Хороший пост, – поддерживает диалог в ФБ моя подруга и коллега Инна Хаджимба.

Деревья падают, потому что корневой системе нет места, она задыхается, повсюду заасфальтированные тротуары. Корни гниют, деревья не могут жить без корней, не выдерживают. Им надо больше места. Сажать новые деревья нам самим – это замечательная позиция.

За комментариями я обратилась к профессионалам: вице-президенту Академии наук Абхазии, заведующему отделом интродукции растений Института ботаники АНА, доктору биологических наук Сергею Бебия и директору АбНИИЛОСа Виталию Лейба:

– Приступать к посадкам в городе можно буквально через две недели, – сказал Сергей Михайлович, – безусловно, будь-то городская акция или общественная инициатива, согласовать с Администрацией города Сухума мероприятие необходимо. Что же касается деревьев, то в городе мы рекомендуем использовать саженцы уже подросшие, примерно полтора метра высотой, не меньше. Только такие смогут выжить, их не затопчут, их сложнее сломать…

– А какова, Сергей Михайлович, основная причина падения деревьев? Ведь большинство из них не прожили и трети своей жизни… Значит ли это, что деревья были больны или это мы, люди, погубили их?

– Да, большинство упавших деревьев старыми и отжившими свой век назвать никак нельзя. Причина кроется в повреждении корневой системы. Может быть, доля вины лежит и на тех, кто осуществлял посадки – доступ кислорода к корневой шейке был изначально ограничен. А в наши дни ситуация еще больше усугубилась: мы асфальтируем улицы, совершенно не задумываясь, как будут дышать деревья. А корням нужно дышать. Поэтому мы постоянно бьем тревогу: недопустимо ставить автомобили в парках, в скверах, под деревьями, уплотнять грунт. Все это губит деревья, создает условия для развития корневой гнили. А нет корней – нет дерева. То есть даже не нужно разрешения на вырубку. Создали дереву невыносимые условия – и вот его нет.

В советское время в Сухумском городском совете существовала постоянная комиссия, в которую входили специалисты из Сухумского ботанического сада, и ни одно дерево на улицах города и парках не было посажено без консультации со специалистами. Да, собственно, и возглавлял эту комиссию директор Сада Гиви Григорьевич Айба. И я тоже входил в состав комиссии и помню, как принципиально мы отстаивали интересы зеленого наряда нашего города.

– Да, конечно, мы готовы предоставить любые деревья для восстановления зеленых насаждений после урагана, – откликнулся директор АбНИИЛОСа Виталий Лейба. – На нашем питомничьем участке, или, как мы его называем, в школке, готовы к пересадке саженцы сорока видов деревьев – и хвойные, и лиственные. Мы продаем саженцы и частным лицам, и организациям. Цена одного деревца высотой полтора метра (это так называемые крупномерные саженцы) примерно две-три тысячи рублей.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА