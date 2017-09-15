ЧИТАЯ ГАЗЕТУ НАШИХ ДРУЗЕЙ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ДНР АЛЕКСАНДРА ЗАХАРЧЕНКО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ И РЯДОВЫМИ ГРАЖДАНАМИ

– Год начался со стабилизации. Этому способствовал ряд причин, в том числе активная интеграция с РФ. Многие наши предприятия смогли перенастроить рынки сбыта на Россию.

– Неотъемлемой частью современной экономики являются инвестиции, а желающие вкладывать свой капитал уже есть. Сейчас ведутся переговоры о производстве по сборке автобусов в ДНР.

– Власти будут отслеживать все спекулятивные завышения цен на продукты, ГСМ, сферу услуг. Разработан ряд законопроектов, которые ограничивают торговую наценку на некоторые товары.

– Последние проверки наших крупных фирм и торговых сетей показали, что были подделаны документы, накладные, позволившие необоснованно поднять цены.

– Люди должны понимать, что не только в городе есть жизнь. Мы должны отремонтировать, восстановить сельские дороги, запустить транспорт.

– Уже разработан план по увеличению финансирования объектов культуры на селе. Клуб в любой сельской местности должен стать центром общения.

ПАСПОРТ ДНР

40 тысяч человек уже стали обладателями паспорта ДНР. В первую очередь документ получат лица, которые достигли возраста 16, 25 и 45 лет.

БИЛЕТ В ЛЮБОЙ КОНЕЦ

В Донецке открылся центр по продаже билетов на все виды транспорта.

По многочисленным просьбам жителей республики при Министерстве транспорта ДНР открылся этот проект. В центре можно приобрести билеты на автобусы, как на передвижение внутри республики, так и за ее пределами. Открыты специальные кассы по приобретению железнодорожных и авиабилетов.

МЯСА ПТИЦЫ ВЫПУСТИЛИ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ

ГП «Шахтерская птицефабрика» продолжает наращивать объемы производства. В ДНР ежемесячный объем достиг 650 – 700 тонн.

В республике открыты четыре магазина, где жители могут приобрести продукцию птицефабрики по сниженной цене.

ШПИОН ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ

Военный трибунал ДНР приговорил гражданина Украины Олега Чулгу к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских силовиков. Задержанный передавал всю информацию о передвижении военной техники и подразделений ДНР.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

– В 2017 году ДНР выпустит порядка 30-ти новых почтовых марок. Наладится доставка и отправка посылок.

– В ДНР создана Комиссия по фиксации военных преступлений украинских властей против населения республики. На сегодня уже зарегистрировано 10 тысяч случаев.

– Более 700 человек приняло участие в проекте общественного движения «Донецкая Республика» по сдаче крови для тяжелобольных и раненых.

– ДНР и Южная Осетия подписали меморандум о сотрудничестве. В нем говорится о сотрудничестве связистов двух стран, поиск и привлечение инвесторов с обеих сторон, проведение совместных выставок, конференций, семинаров.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ДНР

Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Л.Соловьяненко дает премьеры: оперетту «Фиалка Монмартра» и оперу «Мадам Баттерфляй». Цена билетов – 200 – 280 рублей. На детский спектакль «Чипполино» билет стоит 100 – 140 рублей.

В репертуаре Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра – спектакли «Осторожно: двери закрываются!», «Ханума», «Тартюф», «Леонардо. Любовь, которой не было», «За двумя зайцами» и др.

Страницу подготовил Юрий КУРАСКУА

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: политикаАвтор: Страницу подготовил Юрий КУРАСКУА