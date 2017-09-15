Использование спутникового телевидения в полевых условиях

На трех полигонах «Цабал», «Нагвалоу» и «Гудаута» в условиях горно-лесистой и прибрежной местности в рамках занятий по боевой подготовке в ходе длительных полевых выходов привлечены свыше 1 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии.

Для организации культурно-досуговых мероприятий на полигонах задействован походный автомобильный клуб ПАК-07 на базе автомобиля «Урал» повышенной проходимости, разработанный на базе цифровых технологий.

Возможности ПАК-07 позволяют осуществлять показ художественных фильмов и телепрограмм в вечернее и дневное время как непосредственно из самой машины, так и в каркасном кинотеатре. Для этого имеется видеопроекционный комплект и экран размером 1,5x2 м.

Для военнослужащих соединения организован также прием спутникового телевидения с последующим выведением на проекционный экран автоклуба для коллективного просмотра.

Специалисты по работе с личным составом военной базы постоянно обновляют видеотеку походного автоклуба, которая уже составляет свыше 200 художественных и документальных фильмов.

ПАК-07 постоянно используется для организации просмотров военнослужащими новостных выпусков российских телеканалов, а также художественных и документальных фильмов в свободное от мероприятий полевых выходов время.

Просмотр личным составом новостных выпусков российских телеканалов является обязательным мероприятием распорядка дня.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа