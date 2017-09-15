ДОЧЬ ПОКОРИТЕЛЯ СКАКУНОВ

Абхазия в лицах

Даже в самый жаркий августовский день здесь, в библиотеке Академии наук Абхазии, успокаивающая прохлада. Заведующая Зинаида Сабекия и библиограф Эмма Джинджолия погружены в работу – сверяют выходные данные для очередного издания.

– Кажется, при нашем опыте какие уж могут быть сложности… А вот посмотрели в только что полученном справочнике: оказывается, приняты новые правила сокращений, пришлось все пересматривать, – озабоченно поделились женщины профессиональными проблемами.

С 2004 года Зинаида по просьбе Шоты Константиновича Арстаа, возглавлявшего в то время Академию наук Абхазии, стала создавать библиотеку Академии. С учетом ее рекомендаций было подготовлено и отремонтировано помещение на первом этаже здания на улице Академика Н. Марра, установлены стеллажи.

Академическая библиотека имеет свою специфику, но Зинаида не страшилась трудностей. Ведь у нее уже был колоссальный опыт в этом деле. Но обо всем по порядку.

Наступает время обеденного перерыва, и мы устраиваемся за уютным овальным столиком здесь же, в библиотеке, в зоне отдыха, – пить кофе с вкуснейшими яблоками.

Вкусом этих яблок, пожалуй, были бы довольны даже представители старшего поколения. Те, кто вздыхает, глядя, как правнуки лакомятся современными шоколадками и кока-колой. Зина тоже хорошо знает вкус настоящих деревенских яблок. И хотя вся её взрослая жизнь связана с Сухумом, она не порывает связи с родной Тхиной, с родительским домом, расположенным рядом со знаменитой крепостью Абаажъ-ахэы на высоком, продуваемом ветрами месте, с которого просматривается в ясную погоду вся Абжуйская Абхазия.

Правда, теперь, когда братьев нет, дом наполняется голосами лишь в выходные дни. Но наполняется неизменно…

Зина помнит своего отца Чото Тхуховича. Он был известным во всей округе наездником и объездчиком лошадей. Люди поговаривали, что у него был особый дар. Но однажды, когда Зине было три года, ее старшим брату Амирану и сестре Нателле – пять и три, а малышу Миро не исполнилось и года, строптивый конь из дальнего села, не пожелавший подчиняться человеку, бросился в пропасть вместе со всадником.

Хоть и был Чото ловким и сильным, не смог он избежать тяжелых увечий, долго болел, а спустя год умер.

Неизвестно, как бы справилась супруга, мать его детей Тина Воуба с четырьмя (!), если бы не Аруща, сестра Чото. Она стала сестрой и самой Тине, разделив с ней заботу о детях. А Тина, работавшая в колхозе бухгалтером, сменила счеты на сомбреро и корзинку, подоткнула юбку и, как и большинство ее соседок, отправилась собирать чай. Чаеводы в то время зарабатывали намного больше служащих.

Скоро и в бригаде, и в колхозе заметили ее решительный, правдолюбивый характер, избрали сначала депутатом сельского совета, а потом и районного. Но работу на плантации Тина не оставляла.

Мало кто знал, что она пообещала мужу вырастить сыновей и дочерей достойными людьми и непременно дать им всем высшее образование.

Слово Тина сдержала. Дети выросли ответственными, заботливыми, с ранних лет делили между собой непростую деревенскую работу.

Зина с грустью говорит о братьях. И Амиран, и Миро воевали, а ушли из жизни уже в мирные дни – и это все сказалась война.

Все дети Сабекия были очень привязаны друг к другу, очень близки между собой и их дети. Теперь, когда ее собственные дочери стали взрослыми и они с супругом Вячеславом Амичба радуются, глядя на подрастающих внуков, Зина уверена, что и в последующих поколениях добрые отношения между членами семьи будут только крепнуть.

(Окончание в следующем номере)

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА