«Я ПРИЕХАЛ В АБХАЗИЮ С ОГРОМНЫМ ЧУВСТВОМ ЛЮБВИ…» –

признался зрителям великий артист Евгений Князев

На сцене – кумир

На сцене Русского государственного театра драмы имени Фазиля Абдуловича Искандера состоялся долгожданный творческий вечер народного артиста России, звезды сцены Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, одного из самых популярных и любимых зрителями современных актеров театра и кино Евгения Владимировича Князева.

Правда нам, журналистам, повезло немножко больше, чем другим. За день до вечера Евгений Владимирович согласился ответить на наши вопросы на площадке РУСДРАМА.

С тех пор как Евгений Князев покорил нас блистательным выступлением с моноспектаклем «Пиковая Дама» Александра Пушкина, которым мы наслаждались весной прошлого года в зале Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба, многие буквально «пытали» гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба: когда же Евгений Князев вновь порадует нас своим выступлением?

А тут, пожалуйста, – он перед нами.

Евгений Владимирович рассказал, что впервые приехал в Абхазию четыре года назад. Тогда они с главным режиссером Абхазского государственного драматического театра Валерием Кове (Е.В. Князев – еще и ректор Театрального института имени Б. Щукина) формировали абхазский курс «Щуки» из числа талантливой молодежи. Рассказал нам артист и о том, что филармоническая деятельность, которая снова становится популярной и востребованной, вызывает у него самого, актера драматического, живой интерес и желание выступать, встречаться со зрителями...

А в ответ на вопрос: так что же все-таки ждет нас на вечере? – признался, что и сам доподлинно пока не знает, потому что это загадка, в том числе и для самого артиста, и как пойдет вечер предсказать невозможно: многое зависит от зрителей, от атмосферы зала.

И наконец – волшебный мир встречи. В зале – ни одного свободного места. На сцене, которая из-за особого освещения воспринималась как некая историческая параллель во времени и пространстве, как скрижаль, – деревянная вешалка с небрежно брошенными головными уборами и красным шарфом ручной вязки.

Я затаила дыхание и – может быть показалось – затаил дыхание весь зал…

Евгений Князев эффектно появился на сцене – силуэт юноши на ярком фоне – стройный, он словно вылетел из-за кулис в виртуозном пируэте...

Так и каждый из поэтов, с которыми он уготовил нам встречу в программе «Дом из стихов», ворвался в литературу юношей – вот так же стремительно, сметая свежестью таланта все отжившее, косное, чуждое сердцу.

Мы переводим дыхание… Сменяют друг друга поэты, глашатаи XX века – Владимир Маяковский, Михаил Светлов, Ярослав Смеляков, Давид Самойлов, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко.

Евгений Владимирович обращался от имени каждого к уже знакомому и зрелому залу. Каждое стихотворение – это целая жизнь – яркая, выпуклая картинка с собственной философией, особым жизнеутверждающим Я каждого поэта. А Евгений Владимирович – словно медиум, силой невероятного, неописуемого таланта – переносит нас в иные – разные – миры.

Во второй части программы Евгений Владимирович прочел нам рассказ нашего соотечественника, лауреата Государственной премии по литературе Георгия Гулиа «Брак по-абхазски».

– Мне особенно приятно читать этот рассказ в Абхазии, – подчеркнул артист, – в которую я приехал с огромным чувством любви, в прекрасном Русском драматическом театре, носящем имя Фазиля Абдуловича Искандера, в зале, в котором среди зрителей присутствует дочь автора рассказа Татьяна Гулиа.

Евгений Князев так тонко, с таким неподдельным юмором передавал нюансы абхазской ментальности, что зрители буквально заходились от смеха. Доброго смеха…

А потом Евгений Владимирович рассказал, что и в Москве он не отдаляется от Абхазии, дружит, постоянно общается со многими представителями нашей страны (и это не только студенты Щукинского института). А одного из них он даже попросил украсить его сегодняшний концерт... И тут же Князев пригласил на сцену Саида Гобечия, который исполнил несколько прекрасных вокальных произведений.

Евгений Князев нашел время и просто поговорить со зрителями и даже поделился ближайшими творческими планами: под занавес вечера он прочел отрывок из произведения Марины Цветаевой «Феникс». Выступление вызвало бурные овации.

Зрители дарили артисту букеты. Вышли с цветами на сцену и ученики Мастера – абхазские студенты «Щуки».

– Вот не ожидал! – приветствовал их Евгений Владимирович и в присутствии целого зала взял со студентов слово, что все они будут внимательно слушать педагогов, работать над собой и запоминать все, что преподают им в уникальной вахтанговской школе.

– Вот и прошли два часа, – сказал артист… – Не хочу более утомлять вас…

– Нет-нет, утомляйте! Браво! Мы готовы слушать бесконечно! – с мольбой отозвался зал. Но при этом все понимали, что сам артист устал, и смирились: надо расставаться.

Мощная энергетика артиста передалась каждому. Вот и я, вдохновленная, решилась поздравить Евгения Князева с прекрасным выступлением и вместе с актерами и руководством РУСДРАМа отправилась за кулисы. Спросила Евгения Владимировича, понравились ли ему наши зрители.

– Прекрасная атмосфера, – ответил актер, – у меня сразу возник контакт с залом...

Признаться, мне лично показалось, что зрители, хоть и кричали «браво!» и темпераментно аплодировали, все-таки немного сдерживали восторг, не решались давать полную волю эмоциям... Словно боялись спугнуть музу Мастера...

А вот директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба переполнявшие его чувства не скрывал.

– Великолепная программа! – то и дело восклицал он. – Феерия! Вот это настоящий театр! Зал слушал затаив дыхание, два часа пролетели незаметно. Энергией Князева теперь пропитана наша сцена, и я представляю, как заиграют наши актеры!

Частью букетов, которые Евгению Владимировичу подарили зрители и студенты, артист поделился со своими абхазскими знакомыми. Один из прекрасных букетов Мастер подарил и смущенному автору этих строк...

***

Несколькими днями ранее один из самых любимых зрителями современных российских актеров, народный артист России Евгений Князев, отдыхающий с супругой Еленой Дунаевой (Елена Александровна – известный искусствовед, зав. кафедрой искусствоведения Театрального института им. Б. Щукина) в Абхазии, в Пицунде, побывал на спектакле «Рождество в доме Купьелло» в РУСДРАМе имени Ф.А. Искандера.

Именно этим спектаклем, поставленным московским режиссером, главным режиссером Архангельского драматического театра Андреем Тимошенко, 19 октября прошлого 2016 года РУСДРАМ открыл свой 36-й театральный сезон.

Зрители, собиравшиеся в фойе перед показом, поначалу даже не верили собственным глазам и немного смущались, заметив своего кумира, спокойно беседующего со знакомыми, которых у него в Абхазии немало… По стечению обстоятельств именно «Рождество в доме Купьелло», которое мы увидели вместе с Евгением Князевым 16 августа, стал сотым (!) спектаклем сезона, сыгранным труппой РУСДРАМа на собственной сцене.

Как бы мы ни наслаждались игрой актеров, некоторые зрители нет-нет, а украдкой поглядывали: как реагируют особые гости? Нравится ли Евгению Владимировичу и Елене наш Лукарео, наша Кунча, наш проказник Ненило, Нинучча, Паскуале и все остальные герои, успевшие многим из нас стать родными? Евгений Владимирович и смеялся, и аплодировал… Но что он думает, что чувствует? Как ему наш спектакль и наши актеры?

Ведь Евгений Владимирович своего рода «крестный отец» «Рождества…». Ведь это они с Еленой Александровной посоветовали Ираклию Хинтба пригласить Андрея Тимошенко…

И вот он, потрясающий снежный финал! Финал со слезами, с волшебной атмосферой сердечного тепла, доброты, единения – и на сцене, и в зале, и в мире вообще. Мы стали свидетелями, как великий артист после спектакля поздравлял актеров и режиссера. У самого Князева я не решилась спросить мнения о спектакле. А вот к Елене Дунаевой подошла и получила в ответ на прямой вопрос: понравился ли ей спектакль? – искреннее, сердечное: «Да!»

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА