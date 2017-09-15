В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВИРУСОВ ЕСТЬ ВИРУС ПОД НАЗВАНИЕМ «СУХУМ»

В Абхазии отмечают юбилей. НИИЭПиТ – 90 лет

Поскольку посвященных в «вирусную» ситуацию не много, разъясню. Но для этого придется сделать экскурс в век минувший – 20-й. В сентябре 1969 года Институт вирусологии Академии медицинских наук СССР сообщил в Абхазию, Институту экспериментальной патологии и терапии о том, что в Государственную коллекцию вирусов принят вирус геморрагической лихорадки обезьян (ГЛО), штамм «Сухум». Вирус зарегистрирован как самостоятельный вид. Штамм выделен в г. Сухуме старшим научным сотрудником НИИЭПиТ Зинаидой Шевцовой. В настоящее время вирус под названием «Сухум», одобренный Международным комитетом по таксономии и классификации вирусов, хранится и в Банке вирусов США.

Нет необходимости говорить о приоритетности и престижности для научного учреждения и для самого исследователя таких значимых для мировой науки результатов. А вот рассказать, как это было, пожалуй, небезынтересно. Но перед этим еще одно небольшое отступление. Когда думали над тем, как назвать новый выделенный вирус, то многие коллеги считали, что это должно быть имя его открывателя Зинаиды Шевцовой, т.е. «Шевцова» (многие вирусы носят имена своих «авторов»). Однако Зинаида Всеволодовна с присущей ей скромностью наотрез отказалась от этой идеи. «Пусть это будет имя моего родного и любимого города «Сухум», – сказала она тогда. На том и остановились.

А теперь и к сути самого открытия. Неизвестный науке вирус был выделен при вспышке неописанного ранее заболевания у макак-резусов, привезенных из Индии в Абхазию в Сухумский питомник обезьян. Все 55 прибывших погибли, погибли и бывшие с ними в контакте макаки из питомника. В НИИЭПиТ экстренно были приняты строжайшие карантинные меры. Это позволило остановить распространение инфекции. Стали изучать причины гибели. И вот тут Шевцовой и был выделен от больных обезьян совершенно новый вирус, являющийся возбудителем ранее неизвестного заболевания. Заболевание было отнесено к группе геморрагических лихорадок (по сходству симптомов) и названо геморрагической лихорадкой обезьян (ГЛО). А открытый и выделенный вирус ГЛО был обозначен, и нам это уже известно, как штамм «Сухум». Вирусное происхождение заболевания было подтверждено его воспроизведением у здоровых обезьян при введении им материалов от больных обезьян. Были изучены все основные свойства вируса (биологические, физико-химические) и установлено, что у него очень ограниченные возможности для заражения животных и человека. Он может вызвать смертельное заболевание только у макак-резусов. Некоторые другие приматы могут быть лишь носителями инфекции без клинических проявлений болезни. Совершенно безопасен вирус и для человека.

Зинаида Всеволодовна рассказывает, что однажды во время работы с погибшим от этой болезни животным ей в лицо брызгнула кровь. Ситуация, конечно, не из приятных. Но в какой-то момент молодого ученого это даже порадовало – огромная исследовательская деятельность, а было заражено и находилось в эксперименте 100 обезьян, с которыми она работала, уже позволила ей прийти к выводу, что этот вирус не опасен для человека. И вот возможность проверить и подтвердить это на себе.

– Простой душ с обычным мылом и для подкрепления иммунитета гамма-глобулин. Все, как видите, обошлось без последствий, – не без юмора вспоминает Шевцова.

В группу геморрагических лихорадок (ГЛ) человека (человек погибает от кровоизлияний во всем организме) сегодня включено 16 самостоятельных заболеваний. Одни известны давно: желтая лихорадка, лихорадки Денге, Крымская, но есть и обнаруженные недавно, во второй половине 20 века – Эбола, Марбург, Ласса, Мачупо...

Это очень тяжело протекающие у людей заболевания с большим процентом смертности. Гибнут от них и человекообразные обезьяны, занесенные в Красную книгу. Инфекции относят к природно-очаговым, источниками являются дикие животные (обезьяны и грызуны). Несмотря на то что возбудители этих лихорадок существенно отличаются друг от друга, заболевания протекают однотипно. Средства эффективной профилактики отсутствуют. Применяемые методы лечения малоэффективны из-за недостаточной изученности самого заболевания и его происхождения. Ситуация крайне опасна, она беспокоит всех, проблема настоятельно требует своего оперативного разрешения. Здесь нелишне вспомнить, что еще в 70-е годы прошлого столетия З.Шевцова, академики Б. Лапин и М. Чумаков опубликовали статью «Экспериментальная геморрагическая лихорадка обезьян – модель геморрагических лихорадок человека», в которой уже тогда предлагали использовать экспериментальную лихорадку макак в качестве модели лихорадки человека. Но, как говорят, «пока гром не грянет...» Грянул спустя 40 лет в виде вирусов Эбола, Ласса и других. И интерес к использованию такой модели, получаемой на макаках с помощью вируса «Сухум», возобновлен. А именно на такой экспериментальной модели (с другими вирусами запрещено работать в лабораториях – опасно для жизни сотрудника) возможны: моделирование заболевания и испытание терапевтических средств эффективного лечения геморрагических лихорадок у человека. Актуальность этой проблемы обусловлена еще и тем, что возбудители этих лихорадок внесены в список биотеррористических агентов.

Исследования в этой области планируются. Им придается большое значение.

А Зинаида Всеволодовна сегодня – руководитель лаборатории иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА, академик Российской академии естественных наук, член-корреспондент Академии наук Абхазии, заслуженный деятель науки Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени. Доктор медицинских наук, профессор 3. Шевцова – автор 156 научных трудов. Она много раз принимала участие в различных международных симпозиумах и конференциях. Для проведения совместных исследований выезжала в Венгрию, Чехословакию, ФРГ, дважды в США.

И, наверное, всем будет интересно узнать, что в настоящее время американские коллеги наших ученых из НИИЭПиТ Академии наук Абхазии приступили к использованию вируса ГЛО «Сухум» для моделирования геморрагической лихорадки на обезьянах и придают этим исследованиям большое значение.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА