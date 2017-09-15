ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА БЕЗ ЮРИЯ ВОРОНОВА

Прошло 22 года со дня убийства видного политического деятеля Абхазии, известного археолога, доктора исторических наук Юрия Николаевича Воронова.

Юрий Воронов был убит 11 сентября 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме. В день гибели Юрия Николаевича о нем вспоминает директор Центра стратегических исследований при Президенте РА Олег Дамениа.

Он отметил, что Юрий Воронов был представителем знатного рода и неслучайным человеком в истории Абхазии. Воронов знал Абхазию очень хорошо, как и Россию, а его фигура была значима во взаимоотношениях России и Абхазии. «Появление Юрия Николаевича на политической арене не было случайным, поскольку тогда политика уже начинала доминировать в жизни общества, и людям приходилось оставлять свои традиционные занятия и переключаться в сферу политики. Это не было каким-то субъективным выбором личности. Это было императивом почти для каждого. И он не мог остаться сторонним наблюдателем того, что происходило вокруг него, ему пришлось активно включиться в этот процесс», – сказал Дамениа.

По его мнению, Воронов, будучи аналитиком и очень образованным человеком, смог быстро понять, что происходит в обществе, сориентироваться и не ошибиться. Он стал известным политиком конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого столетия и сыграл одну из ключевых ролей в жизни Абхазии. «Мы тогда боролись за свободу и независимость, при этом речь шла о самосохранении. Важно было здесь и то, что наша национальная борьба отвечала интересам России тоже. Получилось так, что мы не только боролись за себя, но и за Россию, хотя не все тогда отдавали себе в этом отчет. Мы защищали Россию. И здесь деятельность Воронова играла ключевую роль. Он не мог оставаться в стороне, видя, какие могут быть для России политические последствия борьбы, шедшей на территории Абхазии, – сказал Дамениа. – Убийство Воронова – это одно из «темных пятен» в нашей политической истории последнего времени».

Юрий Воронов родился 8 мая 1941 года в селе Цебельде в усадьбе своего деда Ю. Н. Воронова «Ясочка». Его жизнь археолога началась рано, в 5 лет, когда он вместе с матерью участвовал в раскопках могильников апсилов на территории усадьбы Вороновых.

В 13 лет Юрий передал свою первую археологическую коллекцию в Абхазский государственный музей и принял участие в раскопках замка Баграта в Сухуме. В 1965 году он окончил Ленинградский университет. В 1985 г. защитил докторскую диссертацию. Был профессором Абхазского госуниверситета, член-корреспондентом Международной славянской академии, директором Цебельдинского историко-культурного заповедника. Являлся депутатом Верховного Совета Республики Абхазия с 1990-го по 1995 годы.

После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и до своей смерти руководил Конгрессом русских общин соотечественников России в Абхазии. Юрий Воронов – автор более 500 научных публикаций, включающих 30 монографий.

Посмертно Юрий Воронов был награжден орденом «Ахьдз-Апша» первой степени.

Похоронен ученый у стен Абхазского государственного музея в Сухуме. Его именем названа улица в центре Сухума.

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.