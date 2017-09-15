Сыны Отечества

«ДРАМА ПОБЕДИТЕЛЯ» НА ГЛАВНОМ ФОРУМЕ РОССИИ

Фильм «Владислав Ардзинба. Драма победителя» (Госфильмофонд – Сухум-фильм, 2016) включён в конкурсную программу 28-го ОФДК «РОССИЯ»

Фильм «Владислав Ардзинба. Драма победителя» (продюсеры Николай Бородачев, Кесоу Хагба, автор сценария Леонид Махкамов, режиссер Сергей Русаков) – совместная продукция киностудии Госфильмофонда России и Сухум-фильма – включён в конкурсную программу 28-го Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ» в г. Екатеринбурге.

Фильм посвящен Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу Ардзинба, видному ученому-хеттологу. Волей судьбы и народа он возглавил освободительную войну 1992-1993 гг. и стал основателем нового независимого государства – Республики Абхазия.

Открытый фестиваль документальных фильмов «Россия» – самый крупный смотр документального кино на постсоветском пространстве – пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 октября 2017 года. Учредители фестиваля – Союз кинематографистов Российской Федерации, Российский фонд культуры, Национальная Академия кинематографических искусств и наук России. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Администрации города Екатеринбурга, Свердловской областной организации Союза кинематографистов России.

Фестиваль проводится с целью пропаганды неигрового кино, формирования его высокого социально-культурного статуса, сохранения единого кинематографического пространства на территории стран бывшего Советского Союза, установления и развития творческих контактов, обмена опытом и идеями между кинематографистами, оказания содействия творческой молодёжи в сфере кинематографии, продвижения лучших образцов документального кино к широкому зрителю.

Тому, что картина Госфильмофонда России и абхазской киностудии Сухум-фильм «Владислав Ардзинба. Драма победителя» привлекла к себе внимание авторитетной отборочной комиссии и впервые будет представлена профессиональному жюри главного форума документального кино России и стран СНГ и Балтии, уже есть высокая оценка.

Создателей фильма на фестивале представит продюсер с абхазской стороны, председатель Союза кинематографистов Абхазии Кесоу Хагба.

Фильм был показан в городах Республики Абхазия, в московском кинотеатре Госфильмофонда «Иллюзион», а во второй половине октября планируются показы в республиках Северного Кавказа.

Леонид МАХКАМОВ, представитель Госфильмофонда России в Республике Абхазия

P.S. Фильм «Владислав Ардзинба. Драма победителя» включён в конкурсную программу ещё одного важного киносмотра – 15-го Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н.Озерова, который пройдет в г. Туле с 18 по 22 сентября.

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: политикаАвтор: Леонид МАХКАМОВ, представитель Госфильмофонда России в Республике Абхазия