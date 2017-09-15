ТЕЙМУРАЗ КВЕКВЕСКИРИ ВОЗГЛАВИЛ ГОСКОМИТЕТ РА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении Теймураза Валериевича Квеквескири председателем Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике.

Этим же Указом Алиас Виталиевич Авидзба освобожден от должности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике на основании личного заявления.

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс