БЕСЛАН ПАРУЛУА НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ СИКЦ

Министры внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации Аслан Кобахия и Владимир Колокольцев подписали приказ о назначении на должность директора Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел.

Приказ издан в соответствии с пунктом 11 Положения о Совместном информационно-координационном центре органов внутренних дел (Приложение к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 года).

На должность директора Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел назначен полковник милиции Беслан Парулуа.

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс