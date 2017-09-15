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15.09.2017
Номер: 97
Выпуск: 3558
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
БЕСЛАН ПАРУЛУА НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ СИКЦ
Министры внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации Аслан Кобахия и Владимир Колокольцев подписали приказ о назначении на должность директора Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел.
Приказ издан в соответствии с пунктом 11 Положения о Совместном информационно-координационном центре органов внутренних дел (Приложение к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 года).
На должность директора Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел назначен полковник милиции Беслан Парулуа.
Номер: 97
Выпуск: 3558
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс