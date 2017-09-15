ИТОГИ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА РА РАУЛЯ ХАДЖИМБА В РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Завершился визит Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Адыгея, который длился с 7 по 10 сентября. Пресс-секретарь Президента Наала Авидзба провела брифинг, на котором рассказала представителям СМИ Абхазии об итогах визита.

– Добрый день, уважаемые коллеги. Вчера Президент вернулся на Родину по завершении визитов в Кабардино-Балкарию и Адыгею.

В ходе этих зарубежных поездок, в которые Президент отправился по приглашению глав республик для участия в официальных мероприятиях, Рауль Хаджимба провел ряд встреч с лидерами Северокавказских республик, добровольцами из Кабардино-Балкарии и Адыгеи.

Одной из наиболее важных составляющих визита были встречи и общение с добровольцами, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и их семьями. В ходе обсуждений поднимались социальные вопросы, в решении которых представителям добровольческого движения требуется поддержка. Президент убежден, что всем им необходимо оказывать помощь по мере сил государства. Сегодняшние возможности не позволяют сделать это в том объеме, необходимость в котором есть у наших братьев и их семей. Но те усилия, которые прилагаются уже сейчас, направлены на то, чтобы оказывать максимальное внимание семьям погибших и инвалидов войны.

Добровольцы и их семьи поднимали вопросы содействия со стороны абхазских государственных структур в отношении приобретения гражданства Республики Абхазия, оформления документов для получения пенсионных выплат, документального оформления уже приобретенного жилья или земельных участков. Ставились вопросы оказания помощи добровольцам и на территории Северокавказских республик (тут имеются в виду единичные случаи, особо сложные жизненные ситуации).

Абхазия обязана и будет помогать тем, кто проливал кровь за ее свободу, не раз подчеркивал на этих встречах Президент.

Глава государства и представители добровольческого движения еще раз подтвердили необходимость поддерживать диалог на регулярной основе, а также организовывать встречи с руководством Северокавказских республик, совместно содействовать тому, чтобы заботы и потребности добровольцев были известны руководству республик. В этом отношении уже есть результаты. Президент получил заверения от лидеров всех Северокавказских республик, возможность переговорить с которыми представилась в день инаугурации Мурата Кумпилова, что они готовы и будут сотрудничать с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, помогать им в социальных и других вопросах.

Во время своего визита Президент обсуждал с представителями деловых кругов Северокавказских республик и Правительства Российской Федерации возможность использования инфраструктуры морских портов для осуществления экспорта сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию через Абхазию. Президент получил заверения, что эти вопросы начнут прорабатываться.

Кроме того, представители крупного бизнеса Северного Кавказа выразили свою готовность вкладывать инвестиции в туристическую сферу Абхазии. Подробнее говорить об этом пока не представляется возможным, но, безусловно, это необходимо отнести к одному из позитивных итогов зарубежной поездки главы государства.

Со всеми лидерами Северокавказских республик обсуждались пути дальнейшего укрепления связей. На встречах с лидерами Адыгеи, Кабардино-Балкарии, добровольцами произошел обстоятельный обмен мнениями и предложениями о том, чтобы в ближайшей перспективе на регулярной основе организовывать совместные мероприятия. В частности, представители добровольческого движения отметили свою готовность при содействии со стороны Абхазии и руководства самих республик проводить празднования Дня Победы и Дня Добровольца не только на территории Абхазии, но и в республиках Северного Кавказа. Также обсуждались возможные мероприятия в культурной и гуманитарной сферах, в направлении молодёжной политики, спорта и других.

Можно говорить о том, что Президент Абхазии, с учетом готовности к усилению взаимодействия со стороны Северокавказских лидеров, ставит перед государственными структурами республики задачи наполнения ранее заключенных договоров практическим содержанием.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 97Выпуск: 3558Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ