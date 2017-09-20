СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Письмо в редакцию

В середине лета моего сына, 55-летнего Вахтанга Квачахия, с сердечным приступом привезли в столичную клиническую больницу. Первую помощь ему оказали терапевт Сергей Зурабян и врач-кардиолог Саида Кишмария. Благодаря их профессионализму и чуткому отношению, их человечности мой сын быстро пошел на поправку.

Через газету «Республика Абхазия» я хочу выразить свою огромную материнскую благодарность заведующей кардиологическим отделением Людмиле Отырба, врачу Белле Айба, а также всему медицинскому персоналу больницы за их ежедневный нелегкий труд, который они выполняют с достоинством и честью.

Я знаю цену человеческой жизни, так как потеряла родных в вертолете, летящем из Ткуарчала в Гудауту и сбитом грузинскими «гвардейцами».

Огромное вам спасибо, дорогие наши люди в белых халатах! От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть хранит вас Господь, ибо вы спасаете самое ценное, что есть у человека, – жизнь.

Раиса Карамановна АДЗИНБА

Номер: 98Выпуск: 3559Рубрика: обществоАвтор: Раиса Карамановна АДЗИНБА