НАУКА И ПОЛИТИКА

Предложение

7 сентября 2017 года в актовом зале Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа Академии наук Абхазии проходило расширенное заседание отдела истории, на котором рассматривались существенные вопросы науки и политики Абхазии. С докладом о научной периодизации истории Абхазии выступил научный сотрудник отдела истории кандидат исторических наук С. Салакая. По вопросам образования современного абхазского государства и праздничного дня 30 сентября выступили ведущий научный сотрудник отдела истории, кандидат исторических наук полковник в отставке В.Пачулия.

По обсуждаемым вопросам выступили ведущие ученые-историки, в том числе главный научный сотрудник, кандидат исторических наук С. Лакоба, доктор исторических наук академик Т. Ачугба, ведущий научный сотрудник доктор исторических наук А. Авидзба, старший научный сотрудник В. Чамагуа, заместитель директора АбИГИ, кандидат исторических наук Г. Гумба, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук В.Авидзба и др.

Редакция газеты публикует в сокращенном виде доклад В. Пачулия.

Уважаемые коллеги!

На ваше рассмотрение у меня два вопроса. Первое – это с какого времени берет свое начало современное абхазское государство.

Недавно, 23 июля текущего года, в нашей стране проходило празднование Государственного Флага Абхазии. Отрадно, что празднование происходило на высоком уровне. Активное участие в нем приняла молодежь Абхазии.

Но в любом цивилизованном государстве празднуют не только день Флага, но и день образования нового государства. В России такой день – 12 июня. Как вам известно, День России отмечается очень широко в Российской Федерации. Также широко отмечается 22 августа – День Государственного Флага РФ.

А для нас какой День Абхазии? Это – 23 июля 1992 года, когда Парламент Абхазии провозгласил создание нового государства под названием Республика Абхазия. После провозглашения на сессии нового государства сразу последовало рассмотрение Закона «О символике». Согласно ему были приняты Герб и Флаг, которые уже были разработаны художником Валерием Гамгия.

После полудня 23 июля 1992 года мы получили новое государство – Республика Абхазия вместо ранее существовавшей в составе ГССР и СССР Абхазской автономной советской социалистической республики. Нас упрекали в том, что в тот день Абхазия перешла к Конституции 1925 года, поэтому не может быть и речи о новом государстве. Действительно, она перешла, но Парламент не переименовал Абхазскую автономную советскую социалистическую республику в Советскую социалистическую республику Абхазия согласно Конституции 1925 года. Вот где истина. В. Ардзинба улетел на следующий же день в Турцию, где он представлял новое государство – Республику Абхазия.

Я предлагаю считать Днем Абхазии 23 июля 1993 года, когда была провозглашена Республика Абхазия и были приняты государственные атрибуты: Герб и Флаг.

К сожалению, этот день нам не придется торжественно отмечать ввиду празднования дня Государственного Флага Абхазии. Однако, всем нам, гражданам страны, надо точно помнить 23 июля 1993 года, когда родилось наше молодое современное государство – Республика Абхазия.

Перехожу ко второму вопросу. Чем для нас является 30 сентября 1993 года, когда абхазские войска вышли на государственную границу, освободили нашу страну Республику Абхазия от грузинских оккупантов. Лидер Абхазии В. Ардзинба дал научную оценку и назвал его Днем Независимости. Он это закрепил на сессии Народного Собрания 2002 года. С тех пор празднование 30 сентября проходило вначале как День Независимости, а затем День Победы и Независимости.

Однако недавно на сессии Народного Собрания в первом чтении депутаты отменили праздник 30 сентября как День Независимости и вместо него провозгласили День Победы. День Независимости перенесен на 25 августа 1990 года, когда на сессии Верховного Совета Абхазской АССР была принята Декларация о государственном суверенитете Абхазии. В этом документе предусматривается суверенитет только в рамках ГССР и СССР. Это подтверждается 9-м пунктом Декларации, где говорится: «Абхазская ССР участвует в осуществлении полномочий, переданных ею Союзу ССР и Грузинской ССР, активно содействует осуществлению на своей территории союзных и межреспубликанских программ. Поэтому день принятия Декларации о государственном суверенитете не может быть Днем Независимости.

Ввиду этого предлагаю компромиссный вариант: считать 30 сентября Днем Победы и Независимости. На мой взгляд, оправданным являются такие варианты. Во-первых, сохранится в формулировке замысел В. Ардзинба не входить в другое государство, каким бы прекрасным оно ни было. Такое твердое мнение у него сложилось в 2002 году, ко времени принятия данного документа, определявшего национальную идею абхазского народа. Во-вторых, учитывается смысл праздника как день Победы, когда враг был отброшен за пределы государственной границы Абхазии. В-третьих, не целесообразно отделять нашу Победу от нашей Независимости, так как именно кровью добытая наша Победа способствовала установлению независимости Абхазии от Грузии.

Именно Победа способствовала разрыву всяких политических, юридических и иных связей с Тбилиси. Грузия лишилась прямых рычагов давления на Абхазию. Исходя из вышеизложенного, нельзя связать день независимости с референдумом и принятием Акта о государственной независимости Республики Абхазия 1999 года. Референдум и Акт о государственной независимости только закрепили ранее достигнутые итоги. Кощунственно и необъективно, если мы будем утверждать, что Абхазия шесть лет с 30 сентября 1993 года по 12 октября 1999 года находилась в зависимости от Грузии. Нельзя ради празднования отойти от исторической правды. Пусть 30 сентября будет навсегда Днем Победы и Независимости.

Доклад В.Пачулия получил среди историков поддержку, и они рекомендовали опубликовать его в газете для дальнейшего обсуждения.

Номер: 98Выпуск: 3559Рубрика: политикаАвтор: В. Пачулия.