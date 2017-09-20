ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с днем рождения.

В поздравлении говорится:

«От имени народа Абхазии и себя лично поздравляю Вас с днем Вашего рождения!

Хотел бы отметить Ваш личный вклад в укрепление и развитие дружественных и добрососедских отношений, налаживание экономических, правовых и культурных связей. Именно в период Вашего Президентства Республика Абхазия была признана Российской Федерацией в качестве суверенного и независимого государства, подписаны первые двусторонние договоры, заложены позитивные основы для дальнейшего развития межгосударственных отношений. Убежден, что и в дальнейшем при нашем непосредственном сотрудничестве и взаимной поддержке мы сможем углубить и вывести абхазо-российские отношения на качественно новый уровень.

В этот день хочу пожелать Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, мира, благополучия и крепкого здоровья».

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Премьер-министр Республики Абхазия Беслан Барциц поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с днём рождения.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

От имени Правительства Республики Абхазия и меня лично позвольте выразить Вам высокое уважение и поздравить с днем Вашего рождения!

Ваш высокий профессионализм и многолетний опыт государственного управления по праву снискал Вам авторитет дальновидного политика и государственного деятеля. В Абхазии высоко ценят Ваш личный вклад в приумножение многовековых традиций дружбы народов наших стран, которые развиваются сегодня на прочной основе стратегического партнерства и союзнического взаимодействия. Ваше имя навсегда вписано в историю Абхазии как человека, подписавшего Указ о признании Российской Федерацией Республики Абхазия!

В этот праздничный день примите искренние пожелания здоровья, новых достижений и побед в деле служения на благо Великой России и российского народа.

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!»

Номер: 98Выпуск: 3559Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА