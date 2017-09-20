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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведре с Днем независимости Никарагуа
Ваше Превосходительство господин Президент!
От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником – Днем независимости Республики Никарагуа.
Более 190 лет тому назад народ Республики Никарагуа завоевал победу в освободительной борьбе и обрёл долгожданную независимость. Это важное для Вашего народа событие стало символом стремления Республики Никарагуа к свободе, процветанию и развитию.
Народ Абхазии с благодарностью помнит решение о признании независимости Республики Абхазия. Ваше государство стало нашим первым союзником в латиноамериканском регионе. Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для постоянного укрепления дружественных связей, вытекающих из воли народов.
Пользуясь случаем, позвольте выразить уверения в моем высоком к Вам уважении и пожелать народу Республики Никарагуа мира и процветания.
Номер: 98
Выпуск: 3559
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА