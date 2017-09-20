В ГЕРМАНИИ ОТКРЫТО ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Делегация Торгово-промышленной палаты РА, возглавляемая ее президентом Геннадием Гагулия, находилась в городе Берлине. Цель визита – открытие официального представительства ТПП РА. Представительство находится в одном из фешенебельных районов деловой части Берлина. Его возглавил гражданин Германии Вольфганг Матцке.

Открытию представительства предшествовали многолетний переговорный процесс с государственными ведомствами ФРГ и сама регистрация представительства. По случаю его открытия состоялась презентация, в которой приняли участие глава представительства ТПП Российской Федерации в Германии Сергей Никитин, известные бизнесмены Германии, ученые, депутаты Бундестага, журналисты, а также представители общественности, которые на протяжении ряда лет прикладывали максимум усилий с целью продвижения имиджа Республики Абхазия и развития ее международных торгово-экономических отношений.

Кроме того, абхазскую делегацию пришла поддержать полномочный представитель МИД РА в Германии Хибла Амичба.

Номер: 98Выпуск: 3559Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс