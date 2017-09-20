ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВЫ МИНЭКОНОМИКИ РА АДГУРА АРДЗИНБА

14 сентября в пресс-центре АГТРК состоялась пресс-конференция министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба. Министр проинформировал представителей местных СМИ об итогах поездки абхазской делегации в Республику Татарстан, состоявшейся в рамках правительственной программы «Инвестиции в человеческий капитал-2017». Кроме того, А.Ардзинба подвел предварительные итоги работы экономического ведомства за последние 9 месяцев.

Рассказывая о цели поездки, глава Минэкономики сообщил журналистам, что его ведомство тесно сотрудничает с Министерством экономики Татарстана.

– На данный момент реализуется правительственная программа «Инвестиции в человеческий капитал-2017», – сказал А.Ардзинба. – Ее суть заключается в том, чтобы наши представители органов государственной власти экономической сферы смогли посетить наиболее успешные регионы за пределами Абхазии и перенять опыт работы. Первый этап программы был направлен на Татарстан, потому что эта республика на сегодняшний день является лидером среди регионов РФ по многим ключевым экономическим показателям. Мы направили туда группу, в которую входили представители министерств финансов, экономики и органов местной власти. В рамках поездки им представилась возможность ознакомиться с работой аналогичных ведомств, посетить особую экономическую зону «Алабуга», инновационный город Иннополис, а также Набережные Челны.

Министр рассказал также о реформе в налоговой системе Абхазии, которую планируется завершить в течение 5 лет, в рамках работы одного созыва Парламента РА.

– Концепция налоговой реформы страны была разработана в соответствии с поручением Президента Абхазии, – сказал Адгур Ардзинба. – 31 июля мы ее согласовали со всеми профильными ведомствами и направили в Администрацию Президента. На данный момент концепция находится на рассмотрении. Действующая система налогового законодательства и работа налоговых механизмов сегодня никого не устраивают. Они серьезно отстают от сложившейся действительности. Нужно менять всю систему. Главными аспектами реформы являются два направления: современная, прогрессивная законодательная база и квалификация, мотивация сотрудников. Если говорить о самих налогах, то концептуальное видение Министерства экономики предлагает два варианта. Во-первых, налоги на прибыль, НДС, на доходы и прочее оставить для средних и крупных компаний, а для средних и малых предприятий ввести налог с оборота, то есть фиксированную ставку в процентах от оборота. Это – единый налог, и других налогов предприниматель оплачивать не будет, за исключением налогов с физических лиц. Самый низкий уровень такой системы – патенты, которые должны приобретать те предприниматели, которые работают в малом бизнесе без привлечения рабочей силы. Второй вариант более прогрессивный. Он предусматривает два уровня налогообложения: на всю экономику установить один налог с оборота, а для малого бизнеса оставить патентную систему. В целом, предстоит большая работа.

Глава Минэкономики РА сообщил также журналистам о том, что в районах Абхазии в сентябре 2017 года будут созданы местные энергетические комиссии.

– У нас остро стоит вопрос нерационального использования электроэнергии и больших задолженностей со стороны населения и юридических лиц, – сказал А.Ардзинба. – Впервые мы попытались систематизировать работу местных органов власти в этом ключе. Мы решили создать на местах энергетические комиссии, которые будут осуществлять содействие работе Республиканской энергетической комиссии.

Он отметил, что во все районные органы власти были направлены письма, предписывающие создать местные энергетические комиссии. Как только все комиссии будут сформированы, планируется провести общее собрание, где определятся дальнейшие действия. По словам министра, на сегодняшний день ни главы районов, ни другие органы напрямую не отвечают за состояние энергетики в районах. Ответственность за все это возложена на РУП «Черноморэнерго».

– Конечно, главы администраций понимают значимость вопроса энергетики, и они содействуют, но чтобы это носило не хаотичный, а унифицированный порядок, мы приняли это постановление. Районные власти должны сформировать энергетические комиссии на местах до 15 сентября, – отметил министр экономики.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 98Выпуск: 3559Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ