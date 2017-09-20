БЕСПЕРЕБОЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Связисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в рамках мероприятий масштабного тактического учения в составе 49 общевойсковой армии с применением современных средств связи организовали бесперебойное управление подразделениями соединения на территории Абхазии.

Мероприятия учения проводятся в условиях горно-лесистой, прибрежной и равнинной местности на полигонах «Нагвалоу», «Цабал» и «Гудаута».

По прибытии личного состава военной базы на полигоны, военнослужащие оперативно развернули элементы полевых узлов связи, обеспечили командование соединения связью с подчиненными подразделениями и главным штабом на расстоянии до 500 км, выполнили свыше 40 нормативов по развертыванию машин и комплексов связи. Отрабатываются все виды связи, от проводной до космической.

Особое внимание в ходе учения военные связисты уделяют практическим действиям по настройке и организации видеоконференцсвязи в различных условиях местности, для электронного обмена данными между абонентами в режиме реального времени.

Работа штатных средств связи соединения проводится в сложных условиях при радиоэлектронном воздействии подразделениями условного противника путем постановки радиопомех.

Командиры подразделений военной базы, находясь в движении на боевой технике, даже в горных условиях всегда смогут отдать приказ подчиненным военнослужащим по средствам связи. Всего в мероприятиях по организации связи в ходе учения на территории Абхазии принимают участие свыше 300 военных связистов соединения. Задействовано более 50 единиц специальной военной техники радио-, спутниковой и радиорелейной связи, в т.ч. «Ливень» на базе бронетранспортера БТР-80, «Артек» на базе автомобиля Урал, «Л1» на базе автомобиля КамАЗ.

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МЕТКАЯ СТРЕЛЬБА

Около 100 военнослужащих снайперских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на полигоне «Цабал» в условиях горно-лесистой местности завершили проведение трехдневного тактического учения с боевой стрельбой.

Особенностью стала постоянно меняющаяся обстановка, как мишенная, так и окружающая (препятствия и условия выполнения упражнений), а также присутствие соревновательного подхода при отработке каждого элемента учения.

В ходе тактической учебы личный состав боевыми парами совершенствовал навыки скрытного передвижения и занятия выгодных снайперских позиций. Военнослужащие проводили разведку целей и определяли расстояние до них с использованием различных приборов наблюдения и прицеливания, в т.ч. переносной лазерный прибор разведки ЛПР-3.

С начала учебного периода снайперы соединения закрепляли теоретические знания по тактико-техническим характеристикам вооружения и оптических приборов прицеливания, занимались подготовкой оружия к стрельбе и ее пристрелкой. На практических занятиях осуществляли маскировку и оборудование позиций для снайперской стрельбы.

В завершение учения военнослужащие базы выполнили стрельбы из снайперских винтовок Драгунова «СВД» и снайперских винтовок СВ-98. Максимальная дальность до целей составляла 1100 м. В роли объектов стрельбы расставлялись манекены, имитирующие продвигающуюся по лесу пехоту и снайперов условного противника. На поражение мишеней было израсходовано свыше 1 тыс. винтовочных патронов калибра 7,62 мм.

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ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВА ДЕЙСТВИЙ

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к проведению трехдневного тактико-специального учения на полигоне «Нагвалоу».

Мероприятие нацелено на совершенствование навыков военнослужащих в использовании тыловых агрегатов и машин для организации и обеспечения полной автономности полевых выходов всех подразделений соединения.

В ходе учения военные тыловики отработают свыше 30 нормативов по развертыванию специальной техники для организации питания и бытового обслуживания личного состава, а также выполнят контрольные упражнения по вождению специальной техники на труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий.

Особое внимание в ходе занятий будет уделено освоению современных мобильных полевых бань БПО-32 на базе автомобилей КамАЗ.

БПО-32 производят за один час до 2 тысяч литров горячей воды, в каждой из них одновременно могут помыться до 70 человек. Время, необходимое на развертывание одного комплекса, не превышает 2,5 часов, независимо от времени года.

Мобильные полевые бани постоянно используются для помывки личного состава военной базы в полевых условиях.

Всего в освоении тыловых средств принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано до 50 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 99Выпуск: 3560Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа