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НОВЫЕ КНИГИ 20.09.2017

НОВЫЕ КНИГИ

Книга доктора филологических наук В. Бигуаа и поэта, публициста В. Абхазоу «Абхазские писатели» состоит из двух разделов. В первом разделе описывается история творческих объединений писателей Абхазии и национальный литературный процесс в историко-культурном контексте 1920-х гг. – начала XXI в. Во втором разделе представлены биографии писателей Абхазии. В издании отражены многие факты литературной жизни страны.

Книга рассчитана на специалистов-филологов, читателей, интересующихся историей абхазской литературы, культурной и литературной жизнью Абхазии.

Соб.инф.


Номер:  99
Выпуск:  3560
Рубрика:  общество
Автор:  Соб. инф.

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