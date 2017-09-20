НОВЫЕ КНИГИ

Книга доктора филологических наук В. Бигуаа и поэта, публициста В. Абхазоу «Абхазские писатели» состоит из двух разделов. В первом разделе описывается история творческих объединений писателей Абхазии и национальный литературный процесс в историко-культурном контексте 1920-х гг. – начала XXI в. Во втором разделе представлены биографии писателей Абхазии. В издании отражены многие факты литературной жизни страны.

Книга рассчитана на специалистов-филологов, читателей, интересующихся историей абхазской литературы, культурной и литературной жизнью Абхазии.

Соб.инф.

Номер: 99Выпуск: 3560Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.