ДОЧЬ ПОКОРИТЕЛЯ СКАКУНОВ

Абхазия в лицах

(Окончание. Начало в № 97, 98)

Когда началась война, удалось вывезти книги из нескольких библиотек, в частности Эшерской и Каманской – в Гудауту.

Кто-то скажет: разве можно сравнивать с книгой человеческую жизнь? С каждой книгой связана не одна, а несколько человеческих жизней… И хорошо бы нам и сегодня, и никогда не забывать об этом.

После войны процесс спасения книг возобновился. Спасали все, что можно спасти. Только на счету самой Зинаиды Чотовны 13 тысяч книг, которые она вывезла из пострадавших во время войны библиотек.

В самое тяжелое время глава Администрации Сухумского района Лев Авидзба назначил Зинаиду Сабекия заведующей отделом культуры Сухумского района. Зина прекрасно понимала, что эта должность в любимом ею районе равносильна должности заместителя командующего фронтом. Район сильно пострадал – многое было разрушено, более половины зданий и жилых домов зияли пустыми глазницами окон, и стойкий запах, какой остается после большого пожара, долго стоял в воздухе в сырую погоду…

– Тем не менее надо было восстанавливать районную библиотеку, – вспоминает Зинаида. – Сначала нам выделили помещение на улице Сахарова в Сухуме, но после наводнения летом 1995 года мы переместились на второй этаж здания на ул. Воинов-интернационалистов, 7, по соседству с Администрацией Сухумского района.

Сегодня в районной библиотеке более 30 тысяч книг, востребованных у читателей, в том числе у молодежи, у наших студентов. Несмотря на возможности интернета, люди с особым доверием относятся к информации, почерпнутой из книг.

– Мы – библиотека современная, берем на вооружение все новые методики, ведь это облегчает доступ к нужной информации. И, конечно, у нас есть интернет! С удовольствием принимаем и подарки от населения – книги, которых у нас нет, – с улыбкой добавляет Зинаида. – Каждое издание – будь то новое поступление или подаренная книга – оформлено по ББК, имеет место на полке в своем разделе по специальному шифру. Именно это и позволяет найти нужную читателю книгу в считанные минуты.

Нынешнее лето в библиотеке Сухумского района прошло особенно оживленно. Три раза в неделю здесь для детей, которым пришлось все каникулы томиться в городе, проводились часы интересного досуга: библиотекари читали ребятам книги на абхазском языке – стихи, сказки, фольклор, устраивали для них игры и викторины. Иногда роль ведущего брали на себя все ребятишки по очереди.

В библиотеке рассказали, что в первый раз родителям приходилось вести детей в библиотеку, как на аркане, но оказалось, что здесь их ждет так много нового и интересного, что к концу лета для маленьких посетителей уже не хватало стульев…

И это тоже придумала Зина. Потому что не понаслышке знает, что только в играх, только воспринимая родную речь на слух, можно заговорить на родном языке сердцем… А без практики, без живого общения – это очень трудно.

Зинаида буквально фонтанирует идеями – по ее инициативе проводятся мероприятия, совместные с Музеем Боевой Славы, встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и дорогими, уже, к сожалению, стареющими ветеранами Великой Отечественной войны.

Такие встречи заменяют детям уроки истории, считает она. Час общения с живым настоящим героем запоминается лучше, чем параграф в учебнике. И в то же время, когда находишь в книге подтверждение рассказу, услышанному от непосредственного участника событий, этот факт истории запоминается навсегда, он становится частью твоей собственной жизни, частью тебя самого.

В этом году Зинаида Чотовна Сабекия отметила солидный юбилей. Ее поздравляли не только родные, близкие, коллеги, подруги, дочери, внуки и спутник жизни Вячеслав Камугович Амичба, но и вся Абхазия. Указом Президента РА Рауля Джумковича Хаджимба Зинаиде Чотовне Сабекия за многолетний плодотворный труд было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия».

Зинаида Чотовна Сабекия считает это авансом… Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 99Выпуск: 3560Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА