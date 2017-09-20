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20.09.2017
Номер: 99
Выпуск: 3560
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НА УЧЕБУ В АКАДЕМИЮ
МЧС Республики Абхазия отправляет курсантов в вузы МЧС России на основании Соглашения между правительствами Абхазии и России, подписанного в феврале 2010 года в Москве.
Шестеро курсантов первого курса факультетов пожарной и техносферной безопасности Академии государственной противопожарной службы МЧС России присягнули на верность Республике Абхазия и ее народу.
Номер: 99
Выпуск: 3560
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс