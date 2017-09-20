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НА УЧЕБУ В АКАДЕМИЮ 20.09.2017

НА УЧЕБУ В АКАДЕМИЮ

МЧС Республики Абхазия отправляет курсантов в вузы МЧС России на основании Соглашения между правительствами Абхазии и России, подписанного в феврале 2010 года в Москве.

Шестеро курсантов первого курса факультетов пожарной и техносферной безопасности Академии государственной противопожарной службы МЧС России присягнули на верность Республике Абхазия и ее народу.


Номер:  99
Выпуск:  3560
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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