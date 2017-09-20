НА УЧЕБУ В АКАДЕМИЮ

МЧС Республики Абхазия отправляет курсантов в вузы МЧС России на основании Соглашения между правительствами Абхазии и России, подписанного в феврале 2010 года в Москве.

Шестеро курсантов первого курса факультетов пожарной и техносферной безопасности Академии государственной противопожарной службы МЧС России присягнули на верность Республике Абхазия и ее народу.

Номер: 99Выпуск: 3560Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс