ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ РА

Посольство Республики Абхазия в РФ совместно с правлением московской абхазской диаспоры провело встречу с первокурсниками из Абхазии, поступившими в вузы Москвы.

Подобные встречи, организованные по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Абхазии в России Игоря Ахба, проводятся уже не первый год. Они направлены на то, чтобы рассказать молодым людям о правилах поведения в вузе, о том, с какими возможными проблемами им придется столкнуться, живя в большом городе, а также еще раз напомнить о необходимости хорошо учиться. Абхазия нуждается в квалифицированных, грамотных специалистах с широким кругозором.

Помимо данного мероприятия на протяжении учебного года Посол проводит встречи со студентами из Абхазии, которые обучаются широкому спектру специальностей в вузах Москвы.

Номер: 99Выпуск: 3566Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс