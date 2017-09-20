ЭКСПЕДИЦИЯ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

К 75-летию битвы за Кавказ в 1942-1943 гг.

Представительство Россотрудничества в Абхазии и Общественная организация «Союз граждан России» провели историко-патриотическую экспедицию по местам боевой славы (главный Кавказский хребет, перевал Марух, долина рек Чхалта и Марух), посвященную 75-летию битвы за Кавказ в 1942-1943 гг., руководителем которой выступил Н. Медвенский.

В ходе экспедиции «Санчара. Высокогорный фронт-2017» были обнаружены останки 33 солдат, погибших на Санчарском перевале. Их захоронили на территории мемориального комплекса защитникам Кавказа в селе Псху. Идентифицирован только один – 33-летний минометчик из Саратова Александр Николаевич Ионов.

На месте захоронения был воздвигнут мемориал воинам, погибшим в дни обороны Кавказа. Символично, что останки 33 солдат теперь покоятся рядом с захоронениями их боевых товарищей.

На церемонии перезахоронения, прошедшей в торжественной обстановке, присутствовали Президент Республики Абхазия Р. Хаджимба, члены Правительства республики, представители Министерства обороны и МЧС, руководители Музея Боевой Славы имени В. Ардзинба, а также старожилы села, которых, возможно, бойцы, прошедшие через село, видели маленькими босоногими ребятами. Пришли также три ветерана ВОВ, чтобы почтить память павших бойцов.

Необходимо отметить важность таких мероприятий с целью воспитания молодого поколения.

А. НИКУЛЬНИКОВ, председатель Общественной организации «Союз граждан России»

Номер: 99Выпуск: 3560Рубрика: обществоАвтор: А. НИКУЛЬНИКОВ, председатель Общественной организации «Союз граждан России»