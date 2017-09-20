ТАМАРА ЛАКРБА: «ЛЮБИТЕ СВОЙ ГОРОД!»

Интервью

О внешнем облике города, о проблемах и нововведениях в работе рассказала мне во время интервью главный архитектор Сухума Тамара Кучевна Лакрба. Кстати, с ее приходом на эту должность у Управления архитектуры и строительства появился и электронный архив, который был восстановлен по крупицам. Беседовать с ней интересно. Было видно, что она любит свою работу и всей душой болеет за свой любимый город. Тамара мечтает видеть его более уютным, красивым и современным, но с сохранением старой очаровательной архитектуры.

– Тамара Кучевна, о генеральном плане застройки Сухума говорят давно. У нас действительно есть такой план, предусматривающий, каким должен быть Сухум, какой высоты должны быть здания, где строить жилые дома, детские сады, школы, магазины, торговые центры?

– О том, что Сухуму необходимо утвердить новый генеральный план застройки, заявлял еще Сергей Багапш. Я тогда работала в Гагре. Генеральный план у нас есть, разработанный еще в советское время, однако реалии сегодняшнего дня требуют принятия нового генплана города. Для этого, я помню, тогда начали приглашать специалистов из России, так как сами не осилили бы его разработку, потому что нет специалистов: архитекторов-градостроителей, проектировщиков. А это большая работа, да и вообще, дорогостоящий, многомиллионный проект. В свое время Сергей Багапш хотел реализовать этот проект, но, видимо, мы не смогли это финансово потянуть.

– Стройки, которые ведутся в городе, плановые?

– Планового строительства у нас нет. Обычно у нас строят частники, но их тоже мало. И мы не всем даем разрешение на строительство. Процедура усложнена. Желающему получить землю необходимо написать заявление на имя главы Администрации и приложить к нему документы: градостроительное заключение и акт выбора участка. Затем это заявление рассмотрит земельная комиссия и примет решение, после чего глава Администрации вынесет свой вердикт.

– Есть ли в Сухуме свободные площадки, где можно было бы построить жилые дома или торговые центры?

– Свободных площадок в центре города нет, они есть только в районах Сухума. Там мы и разрешаем строительство торговых объектов. Но при этом стараемся быть очень осторожными. Мне бы очень хотелось видеть за городом молодежные центры, где молодежь могла бы себя чем-то занять.

– Когда въезжаешь в Сочи, а это тоже приморский город, то обращаешь внимание на красивые торговые центры в стиле хай-тек. Считается, что стекло (в сочетании металла и бетона) подходит для любого сооружения, особенно в южных городах, на берегу моря. Почему эта технология у нас не применяется?

– Я лично против того, чтобы у нас в центре города строились такие здания. У нас необыкновенная и очаровательная архитектура. Да, в Сухуме есть здание в стиле хай-тек – бизнес-центр «Гудоу-плаза». Лично мне оно не нравится, хотя многие его уже полюбили. Когда строился этот бизнес-центр, долго шли споры, и наши художники, которые много ездили по миру, говорили, что и в Лондоне со старинной красивейшей архитектурой есть такие здания. Действительно, высотные здания в стиле хай-тек строятся в сочетании со старинной архитектурой. Но хотелось бы сохранить город в том стиле, в котором он нам достался.

К сожалению, Сухум испорчен самовольным строительством. Но это было в послевоенный период. Многие объекты строительства возводились без разрешения, но потом узаконивались судом. Снести подобные здания на практике оказалось невозможно, даже если были постановления о сносе Генпрокуратуры и суда. Для того, чтобы снести здание, должно быть задействовано много служб. А у нас таких возможностей нет. Да к тому же человек затраты сделал. Чтобы такого не было, мы решили усложнить саму процедуру разрешения на стройку, поэтому нарушений стало меньше. Но бывают и такие случаи, когда люди, получив разрешение на постройку здания по удачному проекту (по архитектуре, подходящей нашему городу), начинают совершенно другое строить. Они должны понимать, что не имеют права нарушать стиль нашего города. Помимо этого мне хотелось бы обратиться к нашим горожанам. Убирайте территории возле своих домов, магазинов, торговых центров, красьте заборы, фасады домов. Это не так уж и дорого! Абхаз всегда держал свои дворы и участки чистыми. Что сейчас с нами произошло?

Также обратите внимание, что дворы домов у нас стали огораживать сплошными заборами. Мы придерживаемся закона еще советских времен, в котором прописано, что во всех приморских городах забор должен быть на 70% прозрачным, а на 30 % сплошным. Люди, которые делают сплошные заборы из блоков и бетона, не понимают, что загоняют себя в капкан. У нас очень большая влажность, дворы не проветриваются, и в доме появляется сырость.

– Редакция газеты «РА» проводила опрос: какое новое украшение города жители хотели бы видеть в столице? Многие ответили, что мечтают о фонтане в парке напротив Филармонии, который украсил бы город вместо елки. Что вы скажете на этот счет?

– Это отличная идея, но опять-таки все упирается в деньги. В Гагре был построен фонтан, который обошелся городу в 10 миллионов рублей. Наш город не может позволить себе такую роскошь.

– Тамара Кучевна, каких специалистов не хватает в Управлении?

– Нам нужны электрики-проектировщики, сантехники-проектировщики, специалисты по вентиляции, по теплоснабжению, геодезисты, реставраторы, топографы. Эти специальности, к сожалению, не популярны на сегодняшний день. Многие с удовольствием идут учиться по специальности архитектора. Не знаю, где потом они будут работать.

У нас в Управлении работают много молодых специалистов. Недавно приняли инженера-строителя и архитектора.

– Архитектор все-таки нужен оказался?

– Но больше вакансий на эту должность у нас нет! Куда пойдут работать остальные? Даже моя внучка хотела поступить на архитектурный. Но я ей сказала: только не туда. Эта специальность, видимо, модная сегодня.

– С какими проблемами вы еще сталкиваетесь?

– Самая главная проблема – это сознание нашего гражданина, который не имеет права самовольничать. Пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем: любите и уважайте свой город, тогда проблемы нашей столицы будут решаться легче.

Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 99Выпуск: 3560Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ