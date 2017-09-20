ЧЕЛОВЕК УХОДИТ – ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ

Цацико Чанчовна Джопуа. Наша Цацико. Не верится, что ее не стало, что больше никогда мы не увидим ее добрую улыбку, не сможем поговорить с ней по душам. Она навсегда останется в нашей памяти светлым человеком, умеющим дружить, готовым прийти на помощь, поддержать в любую минуту. Нам всегда будет не хватать ее. Это был настоящий педагог, горячо любящий свою профессию, педагог по призванию, не мыслящий свою жизнь без школы, без своих учеников. Цацико Чанчовна работала в сухумской средней школе №1 им. Б.В. Шинкуба со дня ее основания. А начинала свою трудовую деятельность после окончания Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького, где училась на филологическом факультете по специальности «абхазский язык, литература и русский язык, литература», в 1966 году в Отапской средней школе преподавателем начальных классов. В 1976 году она стала преподавать русский язык и литературу. Ее назначили зам. директора по учебной части в этой же школе. В 1991 году Ц.Джопуа перевели преподавателем начальных классов в сухумскую среднюю школу №10. Затем Цицико Чанчовна стала работать в средней школе №1. Она отдала своей любимой работе 51 год жизни. Школа, ученики – это было главным для нее.

Цицико Чанчовна хорошо знала свой предмет. В своей работе она опиралась на психолого-педагогические основы обучения, обладала профессиональными знаниями в области инновационных и традиционных технологий образовательного процесса. Она в полной мере владела методикой преподавания абхазского языка и литературы, русского языка и литературы, методикой преподавания в начальных классах. Это позволяло грамотно планировать систему занятий по различным темам учебной программы, строить уроки в соответствии с современными требованиями.

Каждый ее урок был серьезным эмоциональным разговором о жизни, где учитель создает настрой, а ученики доверчиво идут за ним, постигая истину в художественном произведении и соотнося ее с реалиями сегодняшней жизни. Цацико Чанчовна воспитывала вдумчивых, пытливых учеников, стремилась утвердить в них чувство глубокой ответственности за свои знания, поступки. И на предметных олимпиадах ее ученики всегда показывали прочные и глубокие знания, добивались хороших результатов.

Цацико Чанчовна успешно осуществляла свои идеи на практике. Она охотно делилась опытом своей работы с коллегами, выступая с докладами на педагогических советах, семинарах и методических объединениях по проблемам современного урока, проводила открытые уроки. У нее было чему учиться. Она искренне стремилась улучшить работу школы. За активную жизненную позицию, непрестанный труд в области педагогики, успехи в воспитании подрастающего поколения в духе Апсуара Цацико Чанчовна Джопуа в 2015 году была удостоена высокого звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия». И коллеги, ученики, родители, которые любили и уважали этого удивительного человека, искренне радовались за нее.

С уходом из жизни Цацико Чанчовны коллектив средней школы №1 понес тяжелую утрату. Мы скорбим, потеряв хорошего человека, специалиста и настоящего друга.

Соб. инф.

Номер: 99Выпуск: 3560Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.