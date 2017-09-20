И СНОВА О РАЗВИТИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Пресс-конференция в Sputnik-Абхазия

О проблеме сохранения абхазского языка в нашем обществе говорят давно и много, но несмотря на это наш национальный язык теряет свои позиции, особенно в городской среде, хотя сегодня эта проблема встречается и в селах республики. На днях этот вопрос был поднят снова. Поводом послужила презентованная в мультимедийном пресс-центре Sputnik-Абхазия программа «Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языка, полевые исследования и архивные материалы». Программа функционирует уже на протяжении трех лет, и ее руководители рассказали журналистам, что любой язык, даже исчезающий сохранить можно. И какая же для этого ведется работа? Что они уже успели сделать? И каковы дальнейшие планы? – вот вопросы, которые интересовали многих.

Открывая пресс-конференцию, руководитель программы, ученый, доктор технических наук, почетный член Академии наук Абхазии, президент автономной некоммерческой организации «Алашара», небезызвестный в Абхазии абазин Мусса Экзеков рассказал, что данной программой они будут заниматься постоянно, поскольку язык нужно не только сохранять, но и развивать.

– Мы постоянно говорим о том, что хотим в научной и в бизнес-среде говорить на родном языке и над этим нужно много работать. Программа будет долгосрочная, и в нее будут включены молодые специалисты – аспиранты, студенты. Также в работу программы будут подключаться этнические абхазы и абазины, проживающие за рубежом, будут приглашаться и иностранные специалисты, которые имеют опыт работы по сохранению и развитию языка. Наша цель – сделать язык модным, повсеместным, чтобы знание родного языка стало абсолютной нормой, – отметил он.

Руководитель направления по развитию языков Вячеслав Чирикба рассказал про исследовательскую работу, проведенную в рамках этой программы среди школьников и детей дошкольного возраста. – Ситуация катастрофическая, – отметил он, – растет поколение детей, которое совершенно не говорит на родном абхазском языке. И в будущем они будут строить абхазское государство? И на каком языке они будут его строить? Возникает тогда вопрос, зачем нам государство без языка? Потеря абхазского языка будет равняться махаджирству. Это будет трагедией целого народа. Этого нельзя допустить. Но проблема решаема. Язык восстановит свои позиции, он станет полноценным языком абхазского общества, языком школы, учреждений, улицы, бизнеса, если много работать. Время не терпит. Задача срочная, и требует много интеллектуальных, материальных и людских ресурсов, – сказал Чирикба.

По его словам, разработана программа, которая будет вестись в три этапа. Первый – это изучение проблемы языка. Работа над ней уже ведется. Второй этап – приглашение иностранных специалистов, которые принимали участие в возрождении языков страны Басков, Каталонии и Уэльса. Несмотря на то что в этих регионах Европы языки были в плачевном состоянии, сейчас они на хорошем уровне.

– Мы хотим использовать зарубежный опыт и провести несколько круглых столов с привлечением иностранных специалистов, занимающихся возрождением языков. Ознакомиться с их методиками и учебниками. Возможно, кое-что даже переведем на абхазский и абазинский языки. И самый сложный этап в нашей работе – внедрение этих методик в образовательный процесс Абхазии. Сейчас мы работаем по старым методикам и учебникам, они никуда не годятся, – отметил Чирикба.

Завершая пресс-конференцию, Мусса Экзеков отметил, что они рады сотрудничать со всеми, кто готов помогать им в деле сохранения абхазского и абазинского языков. Ведь и у абазинов аналогичная ситуация с национальным языком. И только совместными усилиями, можно решать такие глобальные вопросы.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 99Выпуск: 3560Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ