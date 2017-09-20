ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

Абхазия – Россия

Делегации Администрации города Сухума и Торгово-промышленной палаты РА приняли участие в XI Межрегиональном форуме крупнейших компаний Южного федерального округа «Флагманы будущего роста», в рамках которого оценивается вклад регионального бизнеса в экономику территории. Организаторами мероприятия выступили администрации Краснодарского края, города Краснодар при поддержке аналитического центра «Эксперт Юг», Российского союза промышленников и предпринимателей, общероссийских общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России».

В рамках форума был проведен ряд встреч с представителями бизнеса ЮФО, с презентацией экономического и культурного потенциала города Сухума, а также достигнута договоренность с рядом деловых изданий о публикации материалов, представляющих Абхазию как делового партнера.

Номер: 99Выпуск: 3560Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс