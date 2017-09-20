Заседание Кабинета Министров РА

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Так можно назвать Постановление Кабинета Министров Абхазии «О мерах по улучшению жилищных условий семей, остро нуждающихся в социальной защите», которое единогласно было принято на заседании 15 сентября. На повестке дня стояло 25 вопросов, однако было в неё включено ещё 3 дополнительных вопроса.

Начальник юридического отдела Кабмина Лаша Цаава представил вышеназванное Постановление, в котором были определены меры по улучшению жилищных условий семей, остро нуждающихся в социальной защите. Он пояснил:

– Для решения данных вопросов создана комиссия, которая рассматривает список заявок на получение жилья. В сегодняшнем списке – 12 семей с тяжелыми социальными условиями проживания. Это – многодетные семьи и семьи инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц прокомментировал жилищную проблему:

– Сегодня есть множество семей, у которых нет жилья. Создана специальная комиссия для работы с такими заявлениями. При этом главам районов были направлены соответствующие распоряжения, чтобы они предоставили перечень пустых домов, требующих ремонта, для дальнейшего расселения в них нуждающихся граждан. Однако такие списки были составлены лишь в двух районах – Галском и Ткуарчалском. Проблему в одночасье не решить. Нуждающихся семей – очень много, а мы не обладаем необходимым количеством жилья. При принятии бюджета следующего года в рамках государственной программы мы планируем представить комплексное решение этого вопроса. Во всех городах есть здания, требующие ремонта. Мы рассчитываем отремонтировать их и далее, по решению комиссии, выделять жилье остро нуждающимся семьям.

Премьер-министр проинформировал членов Правительства о конкретном проекте:

– У нас появилась возможность выдать жилье 12 остро нуждающимся многодетным семьям, пострадавшим во время грузино-абхазской войны. В этом случае было принято решение выкупить жилье, находящееся в Сухуме, у частных собственников и передать в районную Администрацию для дальнейшего расселения этих семей. При этом комиссия проверяет каждую семью, подавшую заявку на получение жилья. То есть направляет соответствующие запросы во все районы республики с целью выяснения не числится ли за претендентами какое-либо другое жилье. В этом году с помощью государства уже были расселены 22 семьи.

Кроме того, на заседании утвердили порядок предоставления субсидий организациям-экспортерам в рамках целевой Программы поддержки экспорта в РА на 2017-2019 годы. Проект соответствующего постановления представил заместитель министра экономики Абхазии Батал Тарба.

Заместитель министра напомнил, что согласно принятой целевой Программе, предусматривается оказание организационно-правовой помощи, информационно-консультационной и финансовой поддержки организациям-экспортерам в течение 3 лет. Порядок предоставления такой помощи по трём основным категориям определен в представленном на рассмотрение Правительства документе.

– Первая категория – предоставление субсидий организациям-экспортерам с целью возмещения части затрат для погашения процентной ставки по кредиту, – уточнил Б.Тарба. – Вторая категория – субсидии на возмещение части затрат на участие в выставочных мероприятиях на территории иностранных государств. И третья – это субсидирование части затрат, связанных с сертификацией экспортной продукции на соответствие требованиям и стандартам.

Батал Тарба назвал 3 категории субъектов экономической деятельности, которые могут претендовать на предоставление финансовой помощи Правительства. В первую очередь это организации, производящие и экспортирующие на внешние рынки собственную продукцию. Затем организации, имеющие договоры о намерении экспорта или долгосрочные и среднесрочные планы по выходу на внешние рынки. А также предприятия, которые сами не производят продукцию, но, тем не менее, занимаются экспортом продукции, произведенной в Абхазии.

В документе определена схема предоставления субсидий. Для организаций-экспортеров, производящих собственную продукцию, субсидия по кредиту может покрывать 2/3 ставки рефинансирования Национального Банка РА, то есть 80% кредитной ставки, но не более 5 млн рублей – для юридических лиц и не более 2 млн рублей – для индивидуальных предпринимателей. Для организаций, занимающихся экспортом продукции не собственного производства, это также 2/3 ставки рефинансирования Национального Банка РА, но не более 2 млн рублей – для юридических лиц и 1 млн рублей – для индивидуальных предпринимателей. При возмещении затрат на участие в выставочных мероприятиях предлагается компенсировать до 70% расходов по аренде площадей, оформлению мест и уплате регистрационных и прочих сборов, но не более 200 тысяч рублей – для юридических лиц и 100 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей.

В случаях субсидирования затрат по сертификации предлагается компенсировать до 50% расходов, но не более 100 тысяч рублей – для юридических лиц и 60 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей.

В документе также предусмотрен порядок взаимодействия с предпринимателями. Им предлагается стандартная процедура: прием документов по принципу «одного окна». При этом все процедуры по взаимодействию дотационных органов власти Министерство экономики берет на себя. «Мы рассчитываем, что сама процедура субсидирования будет очень простой и прозрачной», – подчеркнул Тарба.

Батал Тарба сообщил также, что при принятии соответствующих решений Министерство будет предъявлять и учитывать стандартный набор требований. Организация-претендент на субсидию не должна иметь задолженностей перед бюджетными и внебюджетными фондами, кроме того, будет оцениваться потенциал организации, ее текущие социально-экономические показатели, объем внешней торговли, а у потенциальных экспортеров – объем промышленной продукции и перспективы выхода товара на внешний рынок.

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц прокомментировал документ и отметил:

– Порядок, который мы утверждаем, станет существенной поддержкой отечественным экспортерам. При этом сами предприниматели, даже те, у которых налажены хорошие связи по сбыту продукции за рубежом, должны понимать, что очень важно принимать участие в международных выставках. Это нужно делать не только в интересах конкретного предприятия, но и для повышения имиджа государства в целом.

Кабинет Министров направил на утверждение Президенту проект Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой в пятницу 15 сентября. Проект договора представлен Министерством иностранных дел и согласован с другими министерствами, Службой госбезопасности и Генеральной прокуратурой, пояснил глава МИД Абхазии Даур Кове, представляя документ. И добавил:

– 22 января 1992 года был подписан первый Договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой, закрепляющий основные цели, принципы и направления сотрудничества сторон. 17 ноября 2006 года, по итогам саммита содружества непризнанных государств в Москве, Абхазия, ПМР и Южная Осетия объявили о взаимном признании. На сегодняшний день между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой заключено два межгосударственных соглашения. Это Договор о дружбе и сотрудничестве и Соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписано одно межправительственное Соглашение о взаимных безвизовых поездках и заключено десять межведомственных соглашений.

Министр иностранных дел Абхазии просил поддержать данное Постановление, и оно единогласно было принято.

Члены Правительства также утвердили состав коллегии Министерства здравоохранения, внесли изменения и дополнения в различные документы министерств и ведомств, дали согласие на выделения участков земли для строительства различных объектов, а также на освобождение Д. Соломко от должности заместителя председателя Госкомитета РА по молодёжной политике.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 99Выпуск: 3560Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ