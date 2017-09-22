20 ЛЕТ ПРОБЛЕМ И ДОСТИЖЕНИЙ

Юбилей

Во всём мире учебное книгоиздание – это особая область. Налаженное издательское дело – надёжный вклад в благосостояние любой страны, а ее состояние – это барометр культурной жизни общества. Особая статья национального книгоиздания – издание социально значимой литературы, и в первую очередь это относится к школьным учебникам, которые являются носителями государственной идеологии. Учебная книга – инструмент национальной политики, предмет национальной гордости, носитель знания, источник развития мысли.

Нельзя стать независимым, всеми уважаемым государством, управляя толпами безграмотных, недостаточно образованных людей, не знающих родного языка, историй своей страны и человечества. Задача наша не только накормить и одеть наших детей, но и дать им хорошее образование, научить любить свой язык, а сделать это без учебных книг невозможно. Что сеют в детские души компьютерные игры, фильмы ужасов и боевики,, внедряя в сознание, что в мире всё строится на коммерции и силе? Единственным источником познания и добра есть и будет хорошая книга.

Историческим этапом в развитии национального образования стал Указ Президента РА В. Г. Ардзинба в 1996 году «Об утверждении Программы учебного и нормативно-методического обеспечения перехода на новое содержание образования и абхазский язык обучения в абхазских общеобразовательных школах».

Много сил и энергии отдал организации и становлению учебного книгоиздания известный абхазский математик, педагог И. Садзба.

Проблемы учебного книгоиздания для общеобразовательной школы существовали всегда. Именно для их решения Кабинетом Министров в структуре Министерства образования в 1997 году был создан «Отдел по подготовке рукописей к изданию», позже преобразованный в «Управление учебного книгоиздания». На базе УУК планировалось создание специализированного издательства учебной литературы. К издательской деятельности в Министерстве образования приступили «с чистого листа», не являясь ничьим правопреемником. Большая часть современных учебников и учебно-методической литературы издавалась на абхазском языке впервые, и поэтому к ним предъявлялись особые требования – соблюдение единой терминологии, новых литературных норм и правил правописания. Все школьные учебники издавались и контролировались Министерством образования РА и входили в перечень, рекомендованный им.

Работа по реализации программы перехода на новое содержание образования и абхазский язык обучения в абхазских общеобразовательных школах имела большое значение для развития национального образования. В этом не должно быть никаких сомнений, хотя тогда встречались скептики, как в любом другом новом начинании. Министерство образования прилагало все усилия для создания необходимой нормативно-методической и учебной базы для этого перехода. К выполнению и разработке программ учебников по предметам, методических руководств к ним и справочной литературы были подключены Институт педагогики, Экспериментальная школа, кафедры АГУ, отдельные авторские коллективы.

Так в Абхазии в 90-е годы был запущен процесс формирования нового поколения учебного книгоиздания. Однако это было в достаточно скромных масштабах. Управление учебного книгоиздания сегодня – единственное издательство учебной литературы в Абхазии, которое было создано для становления и дальнейшего развития учебного книгоиздания. Остро стояла задача оперативного издательского обеспечения учебно-методической литературой, учебниками. В школах практически не было необходимых учебных изданий, и нехватка их ощущалось ещё долгое время. Учебников довоенных изданий не осталось. Из-за отсутствия учебников на родном языке школы вынуждены были пользоваться российскими учебниками, в результате чего вместо перехода на абхазский язык обучения происходил обратный процесс – переход на русский язык обучения.

Новшеством для учебного книгоиздания было внедрение компьютерной техники в издательскую практику. Когда первые компьютеры появились в Министерстве образования для учебного книгоиздания, компьютерной техникой мало кто умел пользоваться. Практически не существовало абхазских шрифтов, соответствующих современному абхазскому алфавиту. Тогда же были разработаны абхазские шрифты и раскладки клавиатуры, в которых цифры и знаки пунктуации были искусственно заменены на абхазские буквы, хотя были не столь удобны и совершенны в работе, но учебники издавались с применением этих шрифтов.

Нехватка квалифицированных кадров, отсутствие опыта, материальная необеспеченность были проблемами учебного книгоиздания. Необходимо отметить, что вся продукция издавалась по новой унифицированной абхазской графике. Выпускать книги с соблюдением этих требований было невозможно без создания квалифицированного коллектива, и кропотливая работа в этом направлении проводилась.

Издательство пережило достаточно трудный этап своего развития. Однако была проделана значительная работа по реализации президентской программы, без которой этот переход был бы невозможен. Сейчас не подсчитать, сколько за это время было издано и переиздано книг. Изданы были комплекты учебников для младших классов, комплект программ методического руководства для начальной школы и старших классов. Были подготовлены к печати и изданы новые программы по основным предметам – абхазскому языку и литературе, русскому языку и литературе, по истории Абхазии, географии Абхазии, новый учебник «Анбан», учебные хрестоматии абхазской литературы, переработанные учебники абхазского языка и литературы, разработанные на новых методических принципах. На их издание было выделено 10,5 тыс. долларов, что говорит о том, какое внимание тогда уделялось учебному книгоизданию, хотя в стране были финансовые трудности.

Поскольку учебная книга является обучающим материалом, а книгоиздание – процессом творческим, работа издателей учебной литературы представляется непростой задачей. Управление учебного книгоиздания издательские работы выполняло в полной мере, в том числе часть полиграфических функций тоже, а уже в типографию передавался готовый к тиражированию продукт. За это время наши школы получили весь комплект школьных учебников, а по мере необходимости готовились дополненные, исправленные издания учебной литературы, которые уже выпускались ранее.

(Продолжение в следующем номере)

Наталья ГЕРЗМАВА, начальник Управления учебного книгоиздания Министерства образования и науки РА

Номер: 100Выпуск: 3561Рубрика: обществоАвтор: Наталья ГЕРЗМАВА, начальник Управления учебного книгоиздания Министерства образования и науки РА