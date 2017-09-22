СКОРО СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

По инициативе Комитета по вопросам молодежи и спорта г.Сухума и Федерации волейбола РА с 26 сентября по 2 октября с.г. пройдет XI Международный турнир по волейболу на Кубок Победы Республики Абхазия, приуроченный к 30 сентября.

В спортивных соревнованиях примут участие команды Сухума, Гагры, Гудауты, Ачандары, а также гости из Нижнего Новгорода, Курска, Шахты, Липецка, Астрахани, Ставрополя, Знаменска, Самары, Покровского.

Матчи будут проводиться в залах РДЮСШ игр (парк Курченко) и им. С.Багапш (Красный мост).

Справки по телефонам: 226-68-65, 776-23-11.

Соб.инф.

Номер: 100Выпуск: 3561Рубрика: спортАвтор: Соб. инф.