ПОПРАВИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, НЕ ЗАБЛУЖДАЯСЬ

Актуальный вопрос

Почему-то в последнее время (так повелось среди нашего населения), если лечиться и поправлять свое здоровье, то лучше за пределами республики. На самом деле досужие разговоры о недоверии к местным врачам не имеют под собой основания.

В послевоенный период каждый житель хорошо знал, что наши медики более внимательны и готовы оказать помощь немедленно. Не скроешь и тот факт, что наша медицина пополнилась молодыми кадрами, которые могут работать на новом медицинском оборудовании. В любой развитой стране медицина на высоком уровне, если она оснащена соответствующей аппаратурой, инструментарием, лекарственными препаратами и соответствующими помещениями. А медперсонал может быть сильным, слабым, подготовленным или находиться в начале пути своего становления и т.д. Когда человек говорит: «У них (в России, Грузии, Израиле, Турции…) медицина лучше», – он может ошибаться по многим вопросам.

Например, когда наши граждане хотят выехать на лечение в Россию, они стараются найти деньги и заплатить требуемую сумму, лишь бы поправить здоровье. Они как должное воспринимают оплату за лечение. Хотя заранее не знают, чем закончится курс обследования и все остальное. Когда, вернувшись в Абхазию, они идут к нашим врачам на прием и просят посмотреть их, так как вновь почувствовали себя плохо, то рассчитывают уже на БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. И наши врачи не отказывают, так как любому больному они оказывают необходимую помощь. А суть заключается в том, что если начал лечиться, то это надо делать у одного врача (здесь или на выезде), который может сейчас и потом просматривать динамику улучшения состояния пациента или выявить заранее, где в организме могут произойти какие-то сбои.

Наши медики таких мечущихся больных не раз спасали от последствий лечения, проведенного за пределами Республики Абхазии. Не это ли свидетельствует, что наши специалисты обладают нужной квалификацией?

Абхазским врачам, чтобы они могли в полной мере использовать свой профессиональный потенциал, необходимо иметь соответствующую аппаратуру, условия работы, достойную зарплату.

Мы совсем не хотим вспоминать, что не обладая в полной мере вышеперечисленными фактами, наши врачи проводят такие действенные методы лечения, операции, что когда их коллеги из России видят это, то задают вопрос: «И вы все сделали в таких условиях?»

Не раз российские медики, приезжавшие в Абхазию, отмечали отличную работу таких медучреждений как Военный госпиталь в Агудзере, Республиканская, Сухумская городская, Гагрская больница, Сухумские онкологический и офтальмологический центры.

За счет молодых кадров улучшается положение в Гудаутской и Очамчырской больницах. Через пару лет намного лучше станет с условиями в медучреждении города Ткуарчал.

Практически после 1993 года медицине стали уделять внимание все руководители республики и министры здравоохранения. В самые трудные годы наши врачи в тяжелейших условиях обходились своими силами и держали здоровье нации под контролем. Начиная с 2009 года, Министерство здравоохранения ввело в моду отправлять на лечение за пределы республики. Тем самым оно расписалось в своем бессилии, и первыми стали недооценивать местных врачей и способствовать выезду пациентов на лечение за пределы Абхазии. Поток больных увеличился до таких размеров, что российские клиники стали вводить ограничения. Абхазия тратила на оплату лечения больных миллионы. Как потом оказалось, Министерство сделало перед государством миллионные долги. Спрашивается, если имели такие деньги, почему не вкладывали в развитие и реформы отечественной медицины, в повышение квалификации наших врачей?

Недобросовестность отдельных врачей Абхазии и массовая отправка больных за рубеж окончательно подорвало у людей веру, что в родном доме вылечиться можно.

Вскоре граждане «открыли» для себя новый маршрут лечения – в Грузию. Он для многих стал привлекателен только потому, что там для граждан Абхазии делалось все бесплатно.

Как ни странно, нашлись чиновники и другие государственные мужи, которые сказали, что человек имеет право выбирать место лечения. Хотят в Грузию – пусть едут туда, говорили они.

Никто не учел, что если состояние здоровья и подорвано, то в основном из-за того, что народ перенес войну, которую развязала та же Грузия, а также нанесла непоправимый ущерб психологическому здоровью жителям Абхазии. Любые нервные переживания порождают всякие болезни, говорят медики.

Восточный сосед уловил ситуацию, которая может приблизить Абхазию к себе, в частности через медицину. Вскоре была разработана специальная программа по лечению больных из Абхазии. Чтобы она работала, было принято решение оказывать им все услуги бесплатно. Не от того, что деньги не нужны, а чтобы привлекать из Абхазии больше пациентов.

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Я встречался с нашими гражданами, которые ездили на лечение в Грузию, и теми, которые там живут и часто посещают Абхазию и попросил их рассказать о медицине и лечении в Грузии.

Хочу отметить, что до войны 1992-1993 гг. многие больные приезжали из Грузии, России, чтобы лечиться в Абхазии. У нас были такие хирурги и врачи, о работе которых слышали во многих городах, областях, республиках бывшего СССР.

Мои собеседники рассказывают, что после грузино-абхазской войны медицина у «соседей» была на среднем уровне. Многие врачи уехали из Грузии на заработки в Россию и далее за рубеж. Тбилиси это не устраивало. Они пригласили специалистов из США, Израиля и других стран, чтобы те помогли поставить медицину на высший уровень. Была достигнута договоренность, что приглашенные страны берут на себя оснащение больниц аппаратурой, сами работают, готовят местный медперсонал и имеют налоговые послабления.

В течение нескольких лет все было сделано. Потом специалисты уехали и оставили все привезенное Грузии. Обученный персонал стал работать на уровне и получил возможность два-три раза в год ездить на повышение квалификации в те страны, куда он хочет, заплатив за курс стажировки. Также очень часто минздрав Грузии приглашает высококвалифицированных медиков из-за рубежа, которые показывают на местах, как обращаться с современными технологиями и новыми методами лечения. Мои собеседники продолжают утверждать, что вся медицина в Грузии для своих граждан – платная. Только лечение граждан «оккупированной Абхазии» – бесплатное. Их принимают радушно и внимательно. Платить предлагают только за анализы, рентген, за операцию. Врачи видят, имеет ли больной возможность произвести оплату или нет. Российские рубли можно поменять в обменнике. Если нет возможности оплатить за операцию до 30 тыс. руб., то могут попросить внести «копеечный взнос» за мелкую медуслугу. И больные из Абхазии покорно, без слов, делают это. Это приехав домой, они могут на врачей поднять голос или просто обидеть за «плохое» лечение.

Больных из Абхазии грузинские врачи вносят в список как прошедших лечение в Грузии и дают слово, что все будет конфиденциально. Ранее первых пациентов из Абхазии приглашали на интервью на радио, телевидение о «хорошем лечении», но потом перестали. Сегодня грузинские медики делают свое дело и никому ничего не рассказывают. Поток в Грузию мог ослабеть, возникли скандалы с теми, кто приезжал из Абхазии. Раньше просили подписывать бумаги, что больной из Абхазии готов лечиться в единой Грузии, и больные подписывали. Была попытка, когда предлагали нашим людям принимать гражданство Грузии, чтобы «лечение прошло успешно и совершенно бесплатно». Те, кто на такие предложения соглашался, впоследствии переехали на постоянное проживание в эту страну.

Когда наш ветеран войны повез туда своего больного ребенка и ему предложили гражданство, он поднял скандал и тут же возвратился в Абхазию.

Власти Тбилиси пересмотрели свои планы, и на сегодня на время лечения больных стали признавать абхазские внутренние паспорта. По ним в Грузии можно купить билет на самолет, поезд, автобус и перемещаться по республике. Как сказали мои собеседники, некоторые так и делают, подлечиваются, а потом навещают родных, друзей или отдыхают в Боржоми, Батуми.

Программа для Абхазии включает лечение в Тбилиси, Кутаиси только с одной целью. Когда граждане из Абхазии туда и обратно будут добираться, они должны увидеть, какие великие преобразования произошли в Грузии. По мнению составителей такой программы, у граждан Абхазии должна возникнуть мысль: «Были бы с ними, жили бы так же хорошо».

Как рассказали мои собеседники, по пути следования на лечение, действительно, можно увидеть такие строения, универсамы, спортивные сооружения, которые не хуже, чем в Европе. Поэтому то, что за Ингуром построили больницу для граждан Абхазии, – миф. Организаторов сближения Грузии с Абхазией не устраивает короткое время перехода пограничной реки, так как вылечившись и возвратившись назад, больные не увидят всю «привлекательность Грузии».

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Самое интересное из всего рассказанного то, что у многих больных, которые ездили на лечение в Грузию, вырабатывается терпимость к проявленным ранее действиям восточного соседа, войне и провокациям. Нередко от наших людей можно слышать: «Абхазию мы любим, но они тоже хорошие…».

Многие не хотят верить, что есть «какая-то программа» по привлечению Абхазии к Грузии, что они становятся невольными носителями многих пунктов по сближению «родственных народов».

Как высказались мои собеседники: «Их врачи тоже не боги». При такой «успешной медицине» большое количество граждан Грузии предпочитает на лечение выезжать за границу.

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Медицина в Абхазии несмотря на трудности не находится в упадочном состоянии. У нее есть мощный потенциал – опытные медики, квалифицированный средний медперсонал, влившееся молодое поколение врачей. Предыдущий министр здравоохранения выработал новую стратегию подхода к лечению больных. Новый министр продолжает работу, направленную на сохранение здоровья населения. Главное – они используют для этого местный врачебный потенциал.

Никто никого не будет переубеждать, где лучше лечиться. Уже сегодня единицы, но едут к врачам Абхазии с Юга России, Северного Кавказа, некоторых районов Восточной Грузии. Те планы, которые запланированы совместно с Россией, изменят в корне медицину Абхазии в лучшую сторону.

Вот пример: в этом году маленькая девочка из одного района Абхазии, слепая от рождения, ездила на лечение в Грузию, Россию. Только после операции в Абхазии она стала видеть на один глаз. Потом будет сделана такая же успешная операция и на другой глаз. Всегда все будет хорошо, когда доверяешь своим врачам.

А вера в то, что твой сосед, который еще вчера хотел уничтожить тебя, а сегодня хочет вылечить бесплатно, обязательно обернется последствиями. Так как в бесплатном лечении густо замешана политика с дальним прицелом.

Юрий КУРАСКУА

P.S. Граждане РА (не абхазы), выезжающие на лечение в Грузию, проводят полную оплату по установленным тарифам.

Номер: 100Выпуск: 3561Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА