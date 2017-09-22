ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРАКТИКИ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ

Министерство иностранных дел Республики Абхазия ответило на заявление председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в программе «Евроньюс» о том, что он будет уважать выбор Каталонии, если в ходе предстоящего референдума ее население проголосует за независимость. При этом г-н Юнкер не исключил возможность членства Каталонии в Евросоюзе.

«В этой связи МИД Абхазии считает необходимым заявить, что существование независимой Республики Абхазия имеет моральные, исторические и международно-правовые основания. Воля народа Абхазии к независимости была закреплена на референдуме 3 октября 1999 года, в ходе которого подавляющее большинство (97,7 процента) проголосовавших одобрило принятую в 1994 году Конституцию, провозглашающую Республику Абхазия суверенным, демократическим, правовым государством, субъектом международного права. 12 октября 1999 г., основываясь на итогах референдума, Парламент принял Акт о государственной независимости Республики Абхазия.

Реализованное народом Абхазии право на свободное самоопределение полностью соответствует нормам и принципам международного права. Принцип равноправия и самоопределения народов закреплен в Уставе ООН 1945 года, Пактах о правах человека 1966 года, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 года, Хельсинкским заключительным актом 1975 года, итоговым документом Венской встречи 1986 года и другими важными международно-правовыми документами.

Так, в Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.) сказано, что «все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие» (ст. 1, п. 1).

В Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.) особо указывается, что способами осуществления права на самоопределение могут быть «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение».

Принимая во внимание вышеизложенное, мировому сообществу давно следует отказаться от практики двойных стандартов, признавая право на самоопределение и самостоятельное развитие за одним народом и, отказывая в подобном праве другим народам. Игнорирование права на самоопределение попирает свободное волеизъявление народа Абхазии и препятствует реализации права на развитие.

В 2008 году Республика Абхазия была признана Российской Федерацией, а в дальнейшем – рядом стран-членов ООН. Признание независимости со стороны России обеспечило надежные гарантии безопасности для Республики Абхазия, которая после окончания грузино-абхазской войны подвергалась неприкрытому военному, экономическому и информационному давлению со стороны реваншистских властей Грузии. Лишившись в 2008 году возможности военного реванша, власти Грузии продолжают политику информационного очернения и международной изоляции Абхазии, препятствуют реализации основополагающих прав ее граждан и ставят преграды на пути дальнейшего международного признания страны. Несмотря на это Республика Абхазия стремится к расширению связей со странами, признавшими ее независимость, а также к установлению новых контактов в различных регионах мира.

На протяжении 24 лет Абхазия самостоятельно развивает демократическую политическую систему, рыночную экономику, законодательную базу, независимые суды, гражданское общество и обеспечивает защиту прав человека в соответствии с международными стандартами. Республика Абхазия демонстрирует устойчивые показатели социально-экономического развития и может служить примером для государств, вставших на путь стабильного развития и мирного разрешения конфликтов.

Рассчитываем, что озвученное г-ном Юнкером заявление в пользу уважения права жителей Каталонии на обретение независимости будет в полной мере учитываться в отношении Республики Абхазия. Такой подход послужил бы справедливому утверждению верховенства основополагающих принципов международного права, декларируемых и уважаемых Европейским Союзом».

Номер: 100Выпуск: 3561Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс