«ПУСТЬ КАЖДЫЙ ЕЩЕ РАЗ СЕБЕ НАПОМНИТ, КАКОЙ ЦЕНОЙ ДОСТАЛАСЬ НАМ ПОБЕДА»

СЕНТЯБРЬ. АИААИРА – 24

Ларису Тарба в Абхазии хорошо знают. Она – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, председатель Ассоциации женщин-инвалидов – участниц боевых действий в 1992-1993 годах, один из организаторов акции «Бессмертный полк», которая с прошлого года проводится в Абхазии 30 сентября, счастливая мама и бабушка, а в прошлом – педагог, да и просто хороший человек. О ней говорить можно долго. Но на этот раз о войне, о бойцах, о послевоенном времени, об акции говорила она сама. Я практически и вопросов не задавала. Посчитала, что и не нужно, все, о чем она говорила, видно было, шло из души, а в такие моменты хочется слушать и слушать своего собеседника…И вот что мне рассказала женщина, побывавшая на фронте.

До начала грузино-абхазской войны я жила в Пицунде, хотя сама родом из Ткуарчала. А в красивейшем курортном городе Абхазии работала учителем математики в местной русской общеобразовательной школе. С наступлением летних каникул я со своими детьми и мужем обычно уезжала отдыхать в родной шахтерский город. Там мы проводили часы своего досуга и летом 1992 года. Помню прекрасные солнечные августовские дни. Ничто не предвещало беды и не омрачало наш отдых. Но утром – в день начала войны – много людей собралось у Администрации города. Но никто еще не знал, что началась война. Нам объявили, что грузины заехали в Абхазию решать вопрос железной дороги. Вечером этого же дня всем уже было понятно, что это – война, потому что просто так грузины не заехали бы в Абхазию. Мой супруг с первого дня ушел на фронт (воевал в батальоне «Дельфин»), а я с детьми вернулась в Пицунду. И там была накаленная обстановка, формировались батальоны. Я как педагог, активист выступала на сходе и призывала людей встать на защиту нашей Родины. Тогда я и решила уйти на фронт. Дети уже школьники, мне 35 лет, на руках военный билет. В вузе, в котором я училась (Сухпединститут) военную кафедру проходили и девушки. А это означало, что и мы обязательно должны оказывать помощь по первому призыву. Но никогда не думала, что военный билет пригодится. А умирать за Родину не страшно было, потому что понимала, что после меня останутся дети, которых могут воспитать и мама, и сестры. Вот так я и записалась в медпункт при санатории «Литфонд», а через месяц меня приняли в Пицундский пятый батальон, с которым и на позициях бывала, и вместе с другими санитарками вытаскивала раненых с поля боя, грузила их в машину скорой помощи.

Во время одного из обстрелов я получила осколочное ранение, из-за которого не смогла встретить долгожданный день Победы, о чем всегда сожалею. Но рада, что хотя бы мой супруг воевал от начала до конца войны.

После войны было у нас много хорошего и плохого. Мы, люди, для того и приходим в этот мир, чтобы научиться переносить все тяготы, быть мудрее, счастливее. Да, поводов для счастья было у меня много. Уже в послевоенное время дети мои окончили школу, а потом и университет, обзавелись своими семьями, и у меня появились внуки. А чего еще нужно для счастья? Но порой я вспоминаю ужасы войны, в какие ситуации мы попадали, через что проходили. И я считаю, что человек, побывавший на войне, – настоящий герой. В любую секунду можно было жизнь потерять. Я не согласна с людьми, которые говорят: «Этот человек не воевал, он предатель». А люди-то разные! Кто-то по характеру смелый и пошел воевать, а кто-то, наоборот, испугался. Там не бояться нельзя было. Там было так страшно, что не все выдержали бы! Были у нас такие, которые сами себе в руку стреляли, чтобы уйти. Простить нельзя тому, кто бежал отсюда во время войны, открыл там свой бизнес, а потом вернулся обратно. Вот он – предатель! И сегодня мы должны помнить своих героев, особенно бойцов, сложивших свои головы для того, чтобы мы жили мирно, растили своих детей, радовались жизни! Пуля могла и меня убить, она прошла мимо, но затронула до трех тысяч наших бойцов. Они были молодыми, хотели еще жить, создать семьи, видеть солнце, небо. Но их сегодня нет. И как важно, чтобы о них писали, помнили, говорили. Вот поэтому наша Ассоциация и решила ежегодно в День Победы – 30 сентября проводить акцию «Бессмертный полк». Когда мы начинали, мы и не думали, что проводить такого рода мероприятия тяжело как физически, так и морально. Когда ты видишь фотографии бойцов, погибших на войне, уже столько лет спустя, так же, как и тогда, становится больно на душе. И знаете, один боец красивее другого, и их глаза, смотрящие на тебя (плачет)... А потом, каждая мать приходит к нам с фотографией своего сына и начинает рассказывать о нем, о том, как он погиб. Каждую нужно выслушать, прочувствовать все, о чем она рассказала, через свое сердце пропустить, каждую приласкать, успокоить. Ведь она рассказывает о своей боли. И без души всего этого не сделаешь.

В этом году в день празднования Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии мы решили расширить границы этой акции и провести ее почти во всех городах Абхазии. Портреты участников войны уже отправлены по городам, а на местах желающие смогут принести фотографии своих родных, погибших. Более двух тысяч фотографий бойцов, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также ветеранов, погибших при исполнении воинского долга, и ветеранов, скончавшихся по болезни и после ранений, будут пронесены во время парада по местам акции. Мы просим всех граждан активнее принять участие в ней. Я рада, что нас поддерживают школьники, студенты, активная молодежь. Молодые должны знать свою историю.

И вот уже не так много дней осталось до 30 сентября. Мне хотелось бы сказать несколько слов и о послевоенном времени в Абхазии. Хочется, чтобы мы лучше жили. Сегодня у инвалидов войны много льгот (в Ассоциации около 100 женщин). Они могут бесплатно лечиться за пределами Абхазии, получать медикаменты, их дети могут поступать на бесплатное обучение в абхазские вузы. Каждой воевавшей женщине мы стараемся помогать. Конечно, хотелось бы, чтобы такие же льготы были и у матерей погибших. Они сейчас нуждаются больше, многие из них болеют, уже в возрасте. Мне также хотелось бы, чтобы каждый из нас перестал винить кого-то в проблемах, которые возникают в стране. Пусть каждый задаст себе вопросы: «Правильно ли я работаю? Не беру ли взятки? Правильно ли воспитываю своих детей? Чему я их учу?» Если каждый честно ответит себе и станет ответственнее относиться к жизни, то и проблем у нас меньше будет. Нам нужно действовать сообща. И каждый еще и еще раз должен себе напомнить, какой ценой досталась нам наша Победа. И тогда все встанет на свои места.

Записала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 100Выпуск: 3561Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ