СЕНТЯБРЬ ДЛЯ КАЗАКОВ АБХАЗИИ – ОСОБЫЙ МЕСЯЦ

В связи с приближением праздника Победы Черноморское казачье войско Абхазии провело ряд мероприятий, посвященных памятным датам. В Музее Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба была открыта экспозиция, в которой приняли участие казаки-добровольцы. В экспозиции представлены личные вещи, награды казаков-добровольцев, шашка, нагайка, боевая винтовка одного из бойцов. Эта винтовка была изготовлена в 1929 году и использовалась ещё в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. В Абхазии с ней начинал воевать подполковник Абхазской армии, ныне казачий полковник Нури Чаблах.

По приглашению правительства Абхазии прибыло много добровольцев. В праздновании памятных дат приняли участие и казаки с Донбасса, которые были приятно удивлены, как абхазский народ с уважением относится к добровольцам.

Приказом Войскового атамана полковника В. Мироненко были награждены высшей наградой для казаков – Георгиевским крестом 26 бойцов подразделения «Кабан», в том числе и их командир Юрий Мумджан, которому на момент войны было 22 года. Также были награждены экипажи катеров Тамышского и Очамчырского десантов. Атаман поблагодарил коллектив Музея Боевой Славы за проделанную работу и отметил, что только благодаря усилиям и стараниям директора Музея, Героя Абхазии Мзии Бейя была собрана и открыта экспозиция. Казаки возложили цветы к памятнику Первому Президенту Владиславу Григорьевичу Ардзинба, который привел Абхазию к Свободе и Победе.

Пресс-центр Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 100Выпуск: 3561Рубрика: политикаАвтор: Пресс-центр Черноморского казачьего войска Абхазии