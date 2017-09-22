В рамках Соглашения об Объединенной группировке войск

21 сентября во дворе Министерства обороны РА в Сухуме прошел митинг, посвященный передаче нашей силовой структуре от Минобороны РФ военного имущества. Передача осуществлена на безвозмездной основе и в рамках практической реализации Соглашения между РА и РФ об Объединенной группировке войск Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации от 21 ноября 2015 года. И это – первый этап в модернизации Вооруженных сил РА.

Под палящим сентябрьским солнцем четко выстроились ряды военнослужащих Абхазской армии и Российской военной базы, дислоцирующейся в Абхазии. Играет духовой оркестр. Начальник Генштаба РА Анатолий Хрулев докладывает министру обороны РА Мирабу Кишмария о готовности к проведению торжественного митинга.

Первым на митинге выступает заместитель командующего Южным военным округом по вооружению генерал Рамзес Набиев.

– Перед нами стоит общая задача по поддержанию мира и безопасности, – сказал он. – И сегодня мы делаем очередной шаг в этом направлении… От Министерства обороны Российской Федерации выражаю слова глубокой благодарности Герою Республики Абхазия министру обороны, генералу армии Кишмария Мирабу Борисовичу за последовательную и постоянную работу по развитию военного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и за создание условий деятельности здесь Российской военной базы.

Также Р.Набиев выразил благодарность Генштабу ВС РА в лице его начальника, генерал-полковника Анатолия Николаевича Хрулева и отметил, что за короткое время организовано планирование применения группировки, налажено тесное взаимодействие генштабов вооруженных сил РА и РФ.

Затем был зачитан Приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу от 21 июля 2017 года, и в соответствии с ним за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, награждены медалями военнослужащие Абхазской армии: майор Аслан Ахуба, подполковники Давид Бжания, Адгур Квициния, Вадим Кортава и Ираклий Угваре.

Также был зачитан Приказ министра обороны РФ о передаче абхазской стороне военного имущества.

Слово было предоставлено Временному Поверенному в Республике Абхазия Юрию Ясносокирскому, который, обращаясь к абхазской стороне и представителям двух армий-союзниц, отметил, что 21 сентября – это знаменательный день, что это двойной праздник, когда реализуется наше содружество передачей военного имущества (10 военных машин «Урал») и отмечается День воинской славы России.

Вице-президент Виталий Габния подчеркнул на митинге, что вопросы обороны и безопасности являются первичными для Абхазии, а базовый Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве дает возможность реализовать наши договоренности в деле. Что необходимо последовательно совершенствовать правовую базу при решении общих задач России и Абхазии. Что между нашими странами ратифицировано 23 межгосударственных договора, и, передавая Абхазии технику для реализации Договора от 21 ноября 2015 года, Россия тем самым поддерживает Министерство обороны и Абхазскую армию. И пусть ни у кого в мире это не вызовет удивления, поскольку по существу у нас с Россией – один окоп. И граница между Республикой Абхазия и Грузией является рубежом двухполярного мира – того самого двухполярного мира, который уже сегодня является состоявшимся. Граница по реке Ингур является южным, нашим общим рубежом. Абхазия является надежным и последовательным другом и партнером Российской Федерации, а народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую нам оказывает Россия, у нас с ней общая судьба, общие чаяния и надежды, подчеркнул Вице-президент.

Секретарь Совета безопасности Мухамед Килба выразил те же чувства и слова благодарности, что и предыдущий оратор:

– Сегодня положено начало реализации Соглашения между двумя странами-партнерами об Объединенной группировке войск. Получен замечательный автотранспорт для выполнения стоящих задач, и наступит тот день, когда для обеспечения наших подразделений – тех, что входят в объединенную группировку войск, так и остальных подразделений ВС Абхазии – у нас будет надежная, мощная и современная боевая техника. Мы способны выполнять те задачи, которые ставит перед нами наше государство, и выполнять общие с нашим партнером, Российской Федерацией, задачи.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 100Выпуск: 3561Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА