ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ

Президент РА Рауль Хаджимба провел встречу с делегацией Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Президент поприветствовал участников встречи и отметил важность взаимодействия Республики Абхазия с Российской Федерацией.

«Все те отношения, которые складывались после признания Абхазии Россией, важны для нас. Документы, которые были на этом этапе приняты, и мы по ним работаем, являются важнейшей составляющей, чтобы наше государство становилось реальным союзником, стратегическим партнером России.

На сегодняшний день для нас очень важно, что реализуется тема вопросов безопасности и обороны. Нельзя не отметить положение, которое складывается в части пограничной темы. Активность работы пограничных подразделений Российской Федерации привела к положительной тенденции в ситуации на границе между Абхазией и Грузией. В разы уменьшилось количество нарушений, особенно, после того, как мы приняли решение о закрытии пунктов пропуска, которые существовали определенный период времени», – сказал Р.Хаджимба.

Руководитель делегации Совета Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников поблагодарил Президента за встречу: «Уважаемый господин Президент, прежде всего хочу от имени членов делегации выразить благодарность за возможность побывать в очередной раз на земле Абхазии, повстречаться с нашими коллегами в Парламенте, чтобы в очередной раз продолжить обозначение решений тех проблем, которые мы рассматриваем в рамках межпарламентской группы на протяжении уже девяти лет. Сегодня у нас есть архив протоколов, где находят отражение вопросы, которые решаются. С удовлетворением можно отметить, что большинство из них нашло решение. Мы нацелены на плодотворную работу ради движения вперед и процветания наших государств».

Номер: 100Выпуск: 3561Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА