ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ АНАТОЛИЯ БИБИЛОВА С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Уважаемый Анатолий Ильич!

От имени народа и руководства Республики Абхазия позвольте сердечно поздравить Вас и весь братский народ Южной Осетии по случаю государственного праздника – Дня Республики.

20 сентября 1990 года является важнейшей вехой в истории борьбы народа Южной Осетии за свободу и независимость. Именно тогда Совет народных депутатов, выражая волю народа Южной Осетии, принял Декларацию о государственном суверенитете, в которой признавалось неотъемлемое право осетинского народа на свободное самоопределение и независимое развитие.

День Республики – это праздник, олицетворяющий стойкость и мужество народа Южной Осетии, который в тяжелой борьбе отстоял своё право на свободу и достойную, мирную жизнь.

Сегодня в союзе с великой Россией государство Алания уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепления государственных институтов, расширения международных контактов.

Особое значение имеют братские, проверенные временем отношения между нашими государствами и народами. Уверен, что абхазо-югоосетинское сотрудничество будет и впредь развиваться и укрепляться на благо наших народов.

В этот прекрасный день желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, и всему народу Южной Осетии благополучия, мира и процветания.

Номер: 100Выпуск: 3561Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА