Главная
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ АНАТОЛИЯ БИБИЛОВА С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Уважаемый Анатолий Ильич!
От имени народа и руководства Республики Абхазия позвольте сердечно поздравить Вас и весь братский народ Южной Осетии по случаю государственного праздника – Дня Республики.
20 сентября 1990 года является важнейшей вехой в истории борьбы народа Южной Осетии за свободу и независимость. Именно тогда Совет народных депутатов, выражая волю народа Южной Осетии, принял Декларацию о государственном суверенитете, в которой признавалось неотъемлемое право осетинского народа на свободное самоопределение и независимое развитие.
День Республики – это праздник, олицетворяющий стойкость и мужество народа Южной Осетии, который в тяжелой борьбе отстоял своё право на свободу и достойную, мирную жизнь.
Сегодня в союзе с великой Россией государство Алания уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепления государственных институтов, расширения международных контактов.
Особое значение имеют братские, проверенные временем отношения между нашими государствами и народами. Уверен, что абхазо-югоосетинское сотрудничество будет и впредь развиваться и укрепляться на благо наших народов.
В этот прекрасный день желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, и всему народу Южной Осетии благополучия, мира и процветания.
Номер: 100
Выпуск: 3561
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА