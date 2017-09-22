И ПОБЕДА В ВОЙНЕ КОВАЛА ОСНОВЫ СУДЬБОНОСНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Точка зрения

В таком ключе, полагаем, размышлял Главнокомандующий Вооруженными силами, Председатель Верховного Совета республики, глава Абхазии Владислав Ардзинба накануне принятия законодательного решения, посредством которого учреждалась знаменательная дата – 30 сентября, когда разгромленные грузинские войска были выдворены за пределы абхазской страны. Так начинал свой отчет великий праздник – День Освобождения Абхазии, названный позже по настоянию национального лидера Днем Независимости Республики Абхазия. Тогда, помнится, так же, как и сегодня, были оппоненты такого решения. О том, полагаем, помнят и члены послевоенного Верховного Совета, поддержавшие единодушно именно предложение главы страны. Ясно и то, что один В. Ардзинба, без поддержки депутатов и общественности, а в целом всего народа, не мог принять подобное решение. Это был тщательно продуманный главой Абхазии и поддержанный всем обществом коллективный акт. Выходит, что в ту пору наши люди осознавали, что судьбоносное значение объемного и глубокого понятия «независимость народа и государства» вбирает в себя, исходя из здравого смысла и фактов новейшей истории абхазов, все события, имевшие место на протяжении многих десятилетий национально-освободительной борьбы абхазов. В том числе и славные страницы минувшей Отечественной войны абхазского народа.

Но есть депутаты, которые считают по-иному. Но им, прежде чем выступать с инициативой переименования великого праздника – Дня Независимости, следовало хотя бы посоветоваться со специалистами – историками, правоведами и не лезть, сломя голову, в оппоненты основателю современного Абхазского государства. Только ознакомившись в полном объеме с историей тяжкого и весьма тернистого пути к свободе, можно понять, какому риску быть отнятой врагами подвергалась наша славная Победа, а в целом и наша сегодняшняя Независимость. Напомним и о том, что не всем в мире, как в прошлом, так и в настоящем, по душе независимое существование Абхазии. Им, надо полагать, не по нутру, что на карте мира по историческому праву, в процессе долгой освободительной борьбы, обрело свое место новое государство абхазов. В том велика роль лидера и народных масс, не смирившихся с грузинским колониальным режимом и в тяжелую годину сумевших сплотиться и выдворить врагов с родной территории – Абхазии. Но всего этого могло не состояться, не окажись ко времени выдающейся личности во главе нации в лице Владислава Ардзинба, наделенного способностями стратега и тактика, проявленными им в разные периоды новейшей истории – как в военное лихолетье, так и в тяжелое блокадное время. Это был поистине титанический поединок руководителя маленькой страны с правителями ведущих государств мира, поставивших целью водворение страны абхазов в состав прежней грузинской метрополии. Отметим и то, что борьба за утверждение нашей независимости не завершилась с окончанием военных действий, наоборот, агрессивная риторика и провокационные действия со стороны нашего противника и его союзников приняли более коварный и изощренный характер в т. н. мирное время. В то же время следует отметить, что переговорный процесс под эгидой международных посредников велся напряженно и в любой момент мог прерваться новой грузинской агрессией. В этих условиях национальный лидер вынужден был проявлять особую осторожность и дипломатично обходить острые противоречия.

И только после того, как де-факто независимая с 30 сентября 1993 года абхазская республика в определенной мере укрепилась внутренне и внешне, по инициативе Владислава Ардзинба был проведен 26 ноября 1999 года Всенародный референдум, признавший Абхазию независимой страной уже де-юре. Это также стало выдающимся событием отечественной истории. В то же время полагаем, что рассматривать эту дату в качестве Дня Независимости было бы действием нелогичным и ущербным, поскольку наша история теряла, таким образом, целый период – труднейшие годы независимости своего государства. Идти на то добровольно – это, согласитесь, для нас всех явилось бы неоправданным решением, если не сказать большего...

Неуместными воспринимаются и попытки увязать независимость нового абхазского государства – Республики Абхазия с решениями сессии Верховного Совета Абхазской АССР, состоявшейся в советский период, 25 августа 1990 года. Такая трактовка тех событий совершенно неправомерна с точки зрения временных, политических и правовых оснований. На той сессии депутаты рассмотрели и утвердили Концепцию Абхазской АССР в условиях самофинансирования и перехода к регулируемому рынку, также обсудили основной вопрос – «О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии». Сессия приняла «Декларацию Абхазской Советской Социалистической Республики», провозглашавшую в будущем суверенитет в отношениях между Грузией и Абхазией, что не является понятием, тождественным государственной независимости. Надеемся, что правовая комиссия Парламента проанализирует существо вопроса и разберется в ситуации. А для того, чтобы парламентариям все же легче было сориентироваться, приведем заключение В. Ардзинба по принятым тогда решениям, или, что вернее, по поводу суверенитета, о котором шла речь на вышеупомянутом заседании Верховного Совета. Итак, Владислав Григорьевич по этому поводу отмечал следующее: «Первое. Абхазия восстанавливает свой суверенитет, становится советской республикой, какой она была провозглашена в 21 году. (Имеется в виду 1921 год. – Авт.). Второе. До окончательного решения этого вопроса полностью сохраняются существующие связи с Республикой Грузия. Третье. Мы сказали, что готовы начать переговоры с Грузией о заключении договора между двумя республиками. И четвертое. Абхазия, как одна из республик, которая участвовала в создании Союза ССР (в 22 году при подписании договора представитель Абхазии как член делегации Закавказской Федерации поставил свою подпись), желает быть и субъектом нового договора».

Можно ли все перечисленные условия и положения сессии Верховного Совета и принятой на ней Декларации увязывать, как, наверное, мыслят ныне некоторые политики, с подлинной независимостью государства и его полным суверенитетом? Безусловно, этого делать нельзя. Абхазия в ту пору оставалась по существу автономной республикой, то есть государственным образованием, существовавшим в правовом поле Грузинской ССР и СССР. При этом все же следует обратить внимание на то, что в политических решениях того периода совершенно четко просматривается отражение той сложной ситуации. И по сему, чтобы избежать конфликтной ситуации, чреватой непредсказуемыми последствиями со стороны агрессивной метрополии, абхазские политические лидеры были осмотрительны в своих действиях и не объявляли в ту пору о независимости или государственном суверенитете Абхазии от Грузии.

Мы полагаем, что и сегодня многим из нас не помешали бы те же качества, как упомянутые выше – осторожность и осмотрительность, и, что немаловажно, компетентность. Заметим также, что вряд ли правомерны односторонние действия, хотя бы и депутатов, без учета мнения общественности, направленные на изменение трактовки тех или иных знаковых моментов нашей современной истории, не говоря уже о корректировке деяний такой исторической личности, как Владислав Ардзинба. Здесь однозначно не должно быть таких порочных явлений, как сиюминутная политическая конъюнктура, желание потрафить самолюбию и амбициям отдельных политических фигур и представляемых ими общественных организаций. Все эти амбиции и потуги весьма скоротечны и преходящи. В памяти народа остаются лишь апробированные временем великие свершения. Независимость государства и свобода народа в их ряду занимают, как известно, самое первенствующее место. Так мыслил основатель нашего государства, и оспорить это решение имеет право, как полагаем, только народ на референдуме. Но стоит ли вести дело к тому, когда речь идет о праздничной дате в честь нашей Независимости? Ведь известно же: и долгие годы освободительной борьбы, и жертвы минувшей войны – все было отдано на алтарь Свободы, Победы и, в конечном счете, нашей Независимости. Полагаем, что правильней было бы, не входя ныне в коллизии с национальным лидером, все оставить так, как было задумано и решено в бытность Первого Президента В. Г. Ардзинба. Мы все живем в эпоху, основа которой – материальное наследие, созданное нашим великим лидером. Но все ли это осознают, от рядового гражданина до правителей страны? Это пока вопрос...

Номер: 100Выпуск: 3561Рубрика: политикаАвтор: В. ЧАМАГУА, гл. редактор газеты «Республика Абхазия» в 1991 -2011 гг., член союзов журналистов Абхазии и России